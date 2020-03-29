"الداخلية السعودية": استمرار قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية بالمملكة

إيمان حنا

صرح مصدر مسئول في وزارة الداخلية بأنه تقرر تمديد العمل بتعليق الرحلات الجوية الدولية للمملكة للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، وذلك حتى إشعار آخر

وأكدت الداخلية في بيان أن هذا يأتى انطلاقًا من الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ولما يتطلبه الوضع الراهن من استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد19).

وتقرر أيضا تمديد العمل بتعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية، عدا الجهات المستثناة، وذلك حتى إشعار آخر، و تمديد العمل بتعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص، وذلك حتى إشعار آخر.

وكانت الداخلية السعودية أعلنت صباح السعودية إغلاق ستة أحياء في المدينة المنورة تنفيذا للتعليمات الصحية، ومنع انتشار كورونا، مؤكدا أن كل الإجراءات المتخذة بينها حظر التجول فعالة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال المتحدث باسم الداخلية في مؤتمر صحفى اليوم الأحد، إن الوزارة لن تتهاون بتطبيق القانون على من ينشر مقاطع تهون من حظر التجول، محذرا بشدة من عدم الالتزام بقرار حظر التجول.

ورصدت الصحة السعودية 96 حالة جديدة ليرتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، 68 إصابة كورونا مرتبطة بحالات اختلاط، ليصل عدد الحالات المسجلة 1299 حالة، وتسجيل 4 حالات وفاة ليصل عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس إلى 8 حالات.