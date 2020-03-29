الجريدة الرسمية تنشر قرار مديرية تضامن الغربية بقيد جمعية اهلية بقطور

الغربية - عادل ضرة

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 74 بتاريخ 29مارس 2020 قرار امانى النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، برقم 2170لسنة 2020 بقيد جمعية السما الخيرية بالعتوه البحرية مركز قطور، طبقا لأحكام القانون رقم 149لسنة 2019.

وجاء فى نص القرار بعد الإطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149لسنة 2019ولائحته التنفيذية، وعلى مذكرة ادارة الجمعيات بالمديرية، بشأن إجراءات إجراءات قيد جمعية الحب والسلام بكفر الزيات طبقا لأحكام القانون رقم 149لسنة 2019 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات برقم 2170 بعنوان المقر العتوة البحرية – قطور – غربية ، ميدان العمل مساعدات اجتماعية، خدمات صحية، خدمات ثقافية وعلمية، حماية المستهلك ورعاية البيئة، رعاية الامومة والطفولة، النطاق الجغرافي المدينة، وتدار الجمعية بواسة مجلس إدارة مكون من 7اعضاء، والسنة المالية تبدأ من أول يوليو وتنتهي 30يونيو من العام التالى، وحل الجمعة وأيلوله الأموال لجمعية تحيا مصر لتنمية المجتمع كفر الجنيدي مركز زفتى بلائحة النظام الأساسي.

من ناحية اخرى نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 74 بتاريخ 29مارس 2020 قرار امانى النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، برقم 2168لسنة 2020 بقيد جمعية الحب والسلام بكفر الزيات طبقا لأحكام القانون رقم 149لسنة 2019.

وجاء فى نص القرار بعد الإطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149لسنة 2019ولائحته التنفيذية، وعلى مذكرة ادارة الجمعيات بالمديرية، بشأن إجراءات إجراءات قيد جمعية الحب والسلام بكفر الزيات طبقا لأحكام القانون رقم 149لسنة 2019 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات برقم 2168 بعنوان المقر من شارع محمد شهاب بعزبة عفيفي – كفر الزيات – غربية، ميدان العمل مساعدات اجتماعية، رعاية ذوي احتياجات خاصة، خدمات ثقافية وعلمية ودينية، وخدمات صحية، حماية البيئة، خدمات اقتصادية، النطاق الجغرافي للعمل المحافظة.



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