الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ المنوفية بإعتماد محضر اللجنة العليا للتخطيط العمرانى

المنوفية - محمد فتحى

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 74 بتاريخ 29مارس 2020 قرار اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قرار إعتماد محضر اللجنة العليا للتخطيط العمرانى رقم 102 .

وجاء فى نص القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية المعدل ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 119 لسن 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار المحافظ رقم 917 لسنة 2015 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العمرانى، وعلى كتاب جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء الواردات هذا الشأن وعلى ما إرتأيناه تحقيقا للصالح العام قرر المادة الأولى يعتم محضر اللجنة العليا للتخطيط العمرانى رقم 102 ،المادة الثانية على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ويلقى كل مايخالف ذلك ،المادة الثالثة ينشر هذا القرار بالواقائع المصرية.

من ناحية أخرى نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 74 بتاريخ 29مارس 2020 قرار امانى النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، برقم 2168لسنة 2020 بقيد جمعية الحب والسلام بكفر الزيات طبقا لأحكام القانون رقم 149لسنة 2019.

وجاء فى نص القرار بعد الإطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149لسنة 2019ولائحته التنفيذية، وعلى مذكرة ادارة الجمعيات بالمديرية، بشأن إجراءات إجراءات قيد جمعية الحب والسلام بكفر الزيات طبقا لأحكام القانون رقم 149لسنة 2019 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات برقم 2168 بعنوان المقر من شارع محمد شهاب بعزبة عفيفي – كفر الزيات – غربية، ميدان العمل مساعدات اجتماعية، رعاية ذوي احتياجات خاصة، خدمات ثقافية وعلمية ودينية، وخدمات صحية، حماية البيئة، خدمات اقتصادية، النطاق الجغرافي للعمل المحافظة.

كما نشرت الجريد الرسمية فى عددها 74فى 29مارس 2020 إعلان فقد خاتم شعار الجمهورية لإدارة شئون الطلاب بكلية التمريض جامعة طنطا.

وجاء فى إعلان الفقد تعلن كلية التمريض جامعة طنطا عن فقد البصمة الكودية رقم 4992لخاتم شعار الجمهورية الخاصة بها، واعتبارها ملغيه، محذره بعد التعامل بها منعا للتعرض للمسائلة القانونية.