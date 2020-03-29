الجريدة الرسمية تنشر قرار التضامن الاجتماعي بحل الجمعية الخيرية الكاثوليكية بالمحلة

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم 74 فى 29مارس 2020 قرار مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية بحل الجمعية الخيرية الكاثوليكية – المحلة ثان المشهرة برقم 103 حلا اختياريا.

وجاء فى نص القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 149لسنة 2019، وحيث أن المادة 91من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 لا تتعارض مع احكام القانون، وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 6/ 2/ 2020 وموافقة الجمعية العموية غير العادية بتاريخ 20/12/2019، اسباب الحل رغبة الاعضاء فى عدم استكمال النشاط.

وجاء فى المادة الأولى من القرار حل الجمعية الخيرية الكاثوليكية - المحلة ثان ( حلا اختياريا) على أن يقوم بأعمال التصفية كل من عادل عبد المسيح صليب – محاسب قانوني، واتعاب المصفي 150جنيه ومدة التصفية 3شهور من تاريخ صدور القرار على أن تؤول اموال الجمعية إلى جمعية بطروكسية الاقباط الكاثوليك – القاهرة طبقا للائحة النظام.

من ناحيه اخرى نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 74 بتاريخ 29مارس 2020 قرار امانى النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، برقم 149لسنة 2020 بتعديل قيد لائحة النظام الاساسي لجمعية احياء التقوى لخدمة القرآن والعلم – صناديد – مركز طنطا.

وجاء فى نص القرار بعد الإطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149لسنة 2019ولائحته التنفيذية، وعلى مذكرة ادارة الجمعيات بالمديرية، بشأن إجراءات تعديل لائحة النظام الأساسي لجمعية أحباء التقوى لخدمة القرآن والعلم بنقل حساب الجمعية من مكتب بريد صناديد إلى بنك القاهرة فرع طنطا، طبقا لأحكام القانون رقم 149لسنة 2019 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات

من ناحية اخرى نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 74 بتاريخ 29مارس 2020 قرار امانى النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، برقم 2168لسنة 2020 بقيد جمعية الحب والسلام بكفر الزيات طبقا لأحكام القانون رقم 149لسنة 2019.