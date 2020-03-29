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الجريدة الرسمية تنشر قرار التضامن الاجتماعى بحل جمعية ابناء شبرا اليمن بزفتى

الأحد، 29 مارس 2020 03:35 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار التضامن الاجتماعى بحل جمعية ابناء شبرا اليمن بزفتى نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
الغربية - عادل ضرة

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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم 74 فى 29مارس 2020 قرار مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية بحل جمعية أبناء شبرا اليمن – مركز زفتى المشهرة برقم 1416 حلا اختياريا.

وجاء فى نص القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 149لسنة 2019، وحيث أن المادة 91من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 لا تتعارض مع احكام القانون، وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 6/ 2/ 2020 وموافقة الجمعية العموية غير العادية بتاريخ 24/ 1/2020، اسباب الحل رغبة الاعضاء فى عدم استكمال النشاط.

وجاء فى المادة الأولى من القرار حل جمعية شبرا اليمن ( حلا اختياريا) على أن يقوم بأعمال التصفية كل من محمد الشوربجي – محاسب قانوني، واتعاب المصفي 450جنيه ومدة التصفية 3شهور من تاريخ صدور القرار على أن تؤول اموال الجمعية إلى جمعية تنمية المجتمع بشبرا اليمن طبقا للائحة النظام.

من ناحيه اخرى نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 74 بتاريخ 29مارس 2020 قرار امانى النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، برقم 149لسنة 2020 بتعديل قيد  لائحة النظام الاساسي لجمعية احياء التقوى لخدمة القرآن والعلم – صناديد – مركز طنطا.

وجاء فى نص القرار بعد الإطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149لسنة 2019ولائحته التنفيذية، وعلى مذكرة ادارة الجمعيات بالمديرية، بشأن إجراءات  تعديل لائحة النظام الأساسي لجمعية أحباء التقوى لخدمة القرآن والعلم  بنقل حساب الجمعية من مكتب بريد صناديد إلى بنك القاهرة فرع طنطا، طبقا لأحكام القانون رقم 149لسنة 2019 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات

من ناحية اخرى نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 74 بتاريخ 29مارس 2020 قرار امانى النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، برقم 2168لسنة 2020 بقيد جمعية الحب والسلام بكفر الزيات طبقا لأحكام القانون رقم 149لسنة 2019.

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