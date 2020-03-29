اليوم السابع
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"التنمية الصناعية" تمد العمل بالرخص والسجلات المنتهية لمدة 15 يوما

الأحد، 29 مارس 2020 12:50 م
"التنمية الصناعية" تمد العمل بالرخص والسجلات المنتهية لمدة 15 يوما الهيئة العامة للتنمية الصناعية
كتب إسلام سعيد

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قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مد العمل بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة ( رخص التشغيل والسجلات الصناعية دائمة أو محددة المدة) المنتهي تاريخ سريانها 24 مارس 2020 ولمدة 15 يوما أو خلال فترة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 798 لسنة 2020.، وتم إخطار الجهات ذات الصلة.
 
وأعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن عدد من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين فى ضوء توجيهات وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، حيث تتيح الهيئة تلقى طلبات مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وتخفيف الكحول الايثلى ومستلزمات المستشفيات وكافة المصانع المتعلقة بالقطاع الصحى "العاجلة" على أن يكون آخر موعد لدخول مندوبى هذه الشركات دون غيرهم الساعة 12 ظهرا.
 
وقال منشور إدارى بهيئة التنمية الصناعية، "يرجى من المستثمرين أرجاء التقدم للحصول على مختلف الخدمات من الهيئة ومنها ( استخراج أو تجديد أو تعديل رخص التشغيل والسجل الصناعى أو رخص البناء، وجميع خدمات الأراضى  سواء مُهل أو استئناف أو ضم أو تظلمات، وكذلك خدمات التصنيع المحلى والموافقات البيئية وموافقات الغاز وخطابات المرور ودفع رسوم المتابعة السنوية ومتابعة الطلبات المقدمة".
 
وأضاف المنشور – حصل  "اليوم السابع " عل صورة منه – على المستثمرين عدم الحضور لمقر الهيئة للحصول على الخدمات سابقة الذكر، سواء بمقر الهيئة الرئيسى أو فروعها بالمحافظات لمدة 15 يوما بدءا من 25 مارس 2020، وسوف يتم مد كافة المواعيد التنظيمية للخدمات التى تنتهى خلال فترة الأسبوعين وذلك فى إطار إجراءات الدولة للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا.
 
 
وتابع منشور الهيئة، أنه بالنسبة للطلبات العاجلة منها اعتماد فواتير الاستيراد ومستلزمات الإنتاج والآلات لكافة الأنشطة الصناعيةشرط أن تكون بأحد الموانئ أو منافذ الوصول وتقديم ما يفيد ذلك، يتم صور من كافة المستندات المطلوبة مع بيان الخدمة المراد الحصول عليها عبر  البريد " info@ida.gov.eg  " أو بالبريد السريع أو بظرف مغلق يتضمن طلب موضح به الخدمة المطلوبة ومرفق به صور المستندات ويسلم بالمقر الرئيسي للهيئة، على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بالتواصل مع صاحب الطلب حال توافر الجدية.

التنمية الصناعية

الرخص الصناعية

السجلات الصناعية

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