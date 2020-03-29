التموين: لدينا مخزون استراتيجى من الأقماح لإنتاج الخبز المدعم

أعلنت غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير الأقماح للمطاحن والدقيق للمخابز بشكل منتظم لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، كما يوجد مخزون استراتيجى للأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم وسط تكثيف الرقابة على الأسواق، للتأكد من توافر المنتجات والتصدى لأى محاولات تلاعب من قبل البعض.



وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين، قد طالب المحافظين بضرورة التنسيق مع مديرى الأمن فى هذه الظروف الاستثنائية، للسماح لعمال المخابز بالتحرك قبل الساعة 7 صباحاً، ليجرى إعداد الخبز ويكون متوافراً للمواطنين مع بدء الحركة صباحاً عقب ساعات الحظر، لافتاً إلى أن المخابز من الأماكن المستثناة من قرار الحظر، ولابد أن تعمل بما يتوافق مع طبيعة عملها.



وشدد المصيلحى، على أهمية مراعاة عدم غلق محال بيع المواد الغذائية الساعة 7 مساء، على النحو الذى ينص عليه القرار، وكذا السماح بعمل كافة مصانع الأغذية بنفس طاقتها لضمان توافر السلع بالكميات المطلوبة لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ودعا أيضاً إلى السماح بلوجستيات النقل الخاصة بالمطاعم لتتمكن من القيام بعملها، لافتا إلى أن الكتاب الدورى الصادر عن رئيس الوزراء تضمن تفسيرات للعديد من الأمور المرتبطة بقرار الحظر، والاستثناءات منه، وأنه لابد من التوصل إلى آلية سريعة للتعامل مع سيارات شركات الأغذية أو الحاصلات الزراعية لضمان استمرار دورة توفير السلع الرئيسية.



وأكد المصيلحى، أن الوزارة تعمل فى جميع أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت، وعلى استعداد لتلقى كافة الطلبات لحل أى مشكلة.