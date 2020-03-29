"التموين": استمرار طرح مطهرات كحول تركيز 70% بالمجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لها فى إنتاج كميات كبيرة من الكحول لاستخدامه كمطهر بنسبة تركيز 70% كحول مع بعض الألوان والروائح، وطرحها فى فروع الشركات التابعة مثل منتجات شركة السكر مثل منتج "555" ومنتج لافندر، فى عبوات 250 ملى بسعر 36 جنبهًا للعبوة،





وتتلقى غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقارير يوميًا بشأن متابعة عمل المنشآت التموينية، حيث يجرى توفير حصص الدقيق للمخابز وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن، حيث أشارت إلى انتظام عمل المخابز على مستوى الجمهورية وتوفير الخبز المدعم للمواطنين بسعر 5 قروش للرغيف، بجانب أيضًا توفير المقررات التموينية لأصحاب البطاقات التموينية للمقيدين على البطاقات





كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الدخلية قد أكد على أهمية مراعاة عدم غلق محال بيع المواد الغذائية الساعة 7 مساء، على النحو الذي ينص عليه القرار، وكذا السماح بعمل كافة مصانع الأغذية بنفس طاقتها لضمان توافر السلع بالكميات المطلوبة، لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ودعا أيضاً إلى السماح بلوجستيات النقل الخاصة بالمطاعم لتتمكن من القيام بعملها، لافتا إلى أن الكتاب الدوري الصادر عن رئيس الوزراء تضمن تفسيرات للعديد من الأمور المرتبطة بقرار الحظر، والاستثناءات منه، وأنه لابد من التوصل إلى آلية سريعة للتعامل مع سيارات شركات الأغذية أو الحاصلات الزراعية لضمان استمرار دورة توفير السلع الرئيسية.

يأتى ذلك فيما تواصل غرف عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور على المصيلحى وزير التموين متابعة اليات عمل جميع المديريات على مستوى الجمهورية للتأكد من انتظام عمل المنشآت التموينية والمخابز وتوفير السلع والمخابز المدعم للمواطنين إنه فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الموطنين من أى تداعيات محتمله لفيروس كورونا المستجد ،أصدر الوزير قرارا بصرف حصة يومين من الدقيق اضافى للمخابز كمخزون، كما يتم متابعة صرف حصة خمسة أيام من الأقماح المستوردة لتعزيز أرصدة المطاحن التموينية " قطاع عام و قطاع خاص " طبقا لمتوسط المطحون المقرر من لجنة برامج القمح لكل مطحن .