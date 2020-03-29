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التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

الأحد، 29 مارس 2020 07:00 ص
التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم، إنه سيجرى الانتهاء من وضع وتحديد المواصفات الجديدة لأسئلة امتحانات الثانوية العامة نهاية الأسبوع الجارى، بعد قرار تخفيف المناهج وأداء الطلاب للامتحان فى منهج العام الدراسى حتى منتصف مارس الجارى.

وأكدت المصادر ، أنه سيجرى تعديل الوضع النسبى للموضوعات التى تأتى منها أسئلة الثانوية العامة بعد تحديد الجزء المقرر من المنهج حتى 15 مارس طبقًا للخريطة الزمنية للمناهج.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، قال: إنه ستشمل الامتحانات كل ما درسه الطالب فى العام الدراسى (الفصل الدراسى الأول والفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس 2020)، مع الالتزام بالجدول المعلن لامتحانات نهاية العام، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى تضمن سلامة أبنائنا الطلاب وزيادة عدد اللجان.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد خلال الفترة الماضية، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الد راسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019، وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/6/2020 وتستمر حتى يوم الأحد 5/7/2020.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة، يوم الأحد 7 يونيو أول يوم بالامتحانات اختبار مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 9 يونيو الاقتصاد والإحصاء، والخميس 11 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 14 يونيو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والثلاثاء 16 يونيو الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والأحد 21 يونيو الفيزياء والتاريخ، والخميس 25 يونيو الكيمياء والجغرافيا والأحد 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والخميس 2 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية والأحد 5 يوليو الجبر والهندسة الفراغية.

ويحصل طلاب الثانوية العامة على إجازة أيام 18 يونيو والثلاثاء 23 يونيو والثلاثاء 30 يونيو 2020.

 

 


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