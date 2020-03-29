اليوم السابع
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التشيك تدعم تمديد الطوارئ 30 يومًا بعد إصابة 26 فى دار مسنين بالكورونا

الأحد، 29 مارس 2020 03:31 م
التشيك تدعم تمديد الطوارئ 30 يومًا بعد إصابة 26 فى دار مسنين بالكورونا كورونا فى التشيك
كتبت: هناء أبوالعز

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أيد وزير الصحة التشيكي آدم فويتش ، تمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا أخرى، حيث  تنطبق حالة الطوارئ الحالية حتى 11 أبريل،  وسيتعين على مجلس النواب الموافقة على تمديده بناء على اقتراح الحكومة، وقد دعم رئيس الوزراء أندريه بابيش حالة الطوارئ التي طال أمدها.
 
إن حالة الطوارئ ، وفقًا لرئيس قسم الصحة المنتقد ، ستسمح بعمليات شراء أسرع لمعدات الحماية ، لأنه بخلاف ذلك سيتعين على السلطات الامتثال لقانون المشتريات العامة وبالتالي فإن الحصول على هذه المواد سيستغرق وقتًا أطول.
وأعلنت التشيك إصابة 26 حالة جديدة فى دار للمسنين، بالإضافة إلى 14حالة تم اكتشافهم صباح اليوم، خلافًا لـ 227 مصابا في المستشفيات ، 45 منهم لديهم مسار حاد للمرض. 
 
كما تم عزل رئيس الكنيسةالكاثولويكية فى  جمهورية التشيك دومينيك دوكا بالحجرالصحى، لثبوت ايجابية اختبار كورونا للمطران هيربست.
 
وقال الكاردينال دومينيك دوكا من راديو زورنال إن الأسقف الفخري كاريل هيربست ، الذي تأكد إصابته بنوع جديد من فيروسات التاجية يوم السبت ، قد تجاوز الخطر، وقال دوكا "الحمد لله صحة الأسقف كارل هيربست جيدة ، إذا جاز التعبير ، مطمئنة وليست في خطر على الحياة".

التشيك

كورونا

حالة الطوارئ

دار مسنين

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