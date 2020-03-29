اليوم السابع
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البنك المركزى السعودى يتخذ إجراءات احترازية لمواجهة "كورونا"

الأحد، 29 مارس 2020 01:29 م
البنك المركزى السعودى يتخذ إجراءات احترازية لمواجهة "كورونا" محافظ البنك المركزى السعودى أحمد الخليفى
رويترز

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أقرت مؤسسة النقد العربى السعودى حزمة إجراءات جديدة لمواجهة آثار انتشار كورونا على الاقتصاد تتضمن العديد من الإجراءات مثل إبلاغ البنوك بالموافقة على إعادة هيكلة التمويل المقدم للعملاء دون رسوم إضافية.
وطلبت ساما من البنوك تقديم التمويل الضرورى لعملاء القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم، ومراجعة الفوائد والرسوم الأخرى لبطاقات الائتمان تمشيا مع تراجع أسعار الفائدة.
وقالت مؤسسة النقد العربى السعودي إنها مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم لصيانة استقرار القطاع المالي والنشاط الاقتصادي.
وأضافت أنها طلبت من البنوك مراقبة التطورات وتقييم تأثيرها على كفاية رأس المال والسيولة ومؤشرات السلامة المالية الأخرى.

السعودية

كورونا

البنك المركزى السعودى

مؤسسة النقد العربى السعودى

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