اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 10:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

الأحد، 29 مارس 2020 10:06 ص
البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
كتب - أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، اليوم الأحد، إنه تم رصد حركة نقدية عالية فى البنك خلال الأيام الماضية وزحام على ماكينات الصراف الآلى يصل إلى مرحلة إنذار بالخطر على المواطنين، حيث أن حركة النقدية وتداولها بين المواطنين يحد من التأثير المطلوب من المسافات الآمنة التى تطالب بها الدولة ومنظمة الصحة العالمية، لانتقالها من يد إلى أخرى دون القدرة على تتبعها وبالتالى فإن الحد من تداولها فى الفروع وبين المواطنين يحمى العملاء والعاملين فى الجهاز المصرفى وهى من أولويات البنك المركزى ولها دور فعال فى تنفيذ خطة الوقاية العامة.
 
وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه وردت شكاوى من كبار السن والموظفين فى الدولة والشركات خلال فترة تلقى المرتبات، وما سيتبعها خلال الأسبوع الحالى من صرف معاشات يترتب عليها نزول أعداد كبيرة من منازلها والتزاحم أمام ماكينات الصراف الآلى، وبالتالى وضع حد أقصى بواقع 5000 جنيه فى اليوم يسمح لكل عميل أن ينفذ السحب فى عملية سحب واحدة ليتمكن من بعده بتنفيذ معاملة وبالتالى سرعة حركة العملاء بدلا من الوقوف أمام آلات الصراف الآلى لتنفيذ عمليات سحب متتالية تستنفذ وقت عملاء آخرين خاصة أنه سيكون من بينهم ومن هو منتظر معاشه الشهرى أو راتبه خلال هذه الفترة من الشهر.
 
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن البنك الأهلى قام بتنفيذ تعليمات البنك المركزى بإلغاء كافة العمولات الخاصة بالتحويلات البنكية أو المدفوعات الإلكترونية عبر الأهلى نت وخدمة الفون كاش وكذلك بالنسبة لكافة استخدامات بطاقات المدفوعة مقدمًا والخصم والائتمان، كما نعمل على تنشيط اشتراكات العملاء فى تلك القنوات بشكل أكثر فاعلية ونشر وعى المدفوعات الإلكترونية.
 

هشام عكاشة

رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى

البنك الأهلى المصرى

اليوم السابع بلس

السحب من الصراف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

13 معلومة عن "خلية داعش الجيزة" بعد أحكام المؤبد والمشدد.. تعرف عليها

13 معلومة عن "خلية داعش الجيزة" بعد أحكام المؤبد والمشدد.. تعرف عليها

التموين: لدينا مخزون استراتيجى من الأقماح لإنتاج الخبز المدعم

التموين: لدينا مخزون استراتيجى من الأقماح لإنتاج الخبز المدعم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة