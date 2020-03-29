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البنك الأهلى المتحد يهبط ببورصة البحرين بنسبة 1.5% بمستهل التعاملات

الأحد، 29 مارس 2020 09:50 ص
البنك الأهلى المتحد يهبط ببورصة البحرين بنسبة 1.5% بمستهل التعاملات بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.5% خاسراً 20.85 نقطة ليصل إلى مستوى 1367.92 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 356 ألف سهم بقيمة 76.1 ألف دينار، وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 49.8% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.84%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 14.76% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 8.89%.
 
كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 13.37% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.89%. 
 
وفى سياق متصل وافق مجلس إدارة شركة استيراد الاستثمارية، على تعديلات بتشكيل المجلس، حيث وافق استقالة حسين محمد عامر من منصبه كعضو مجلس إدارة، وذلك للتركيز على أعماله التجارية الخاصة، وتعيين زايد الأمين عضو مستقل تماشيا مع قانون الشركات التجارية، كما وافق على تعيين غابى الحكيم كمدير تنفيذى غير مستقل يمثل بنك البحرين الوطنى كبديل حسين الحسينى.
 
وفى السياق ذاته أعلن مجلس إدارة بنك البحرين الوطنى، عن تقدم خالد الرميحى باستقالته من منصبه كعضو مجلس إدارة بتاريخ 10 مارس الجارى، بسبب تعارض المصالح.
 
وفى سياق آخر أعلن بنك البحرين والكويت، عن تعيين عبد الرحمن على سيف رئيسا تنفيذيا للمجموعة، اعتبارا من 1 إبريل المقبل.

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