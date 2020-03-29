اليوم السابع
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البحرين تنتقد تدخل قطر لإجلاء مواطنيها العالقين فى إيران: نيتهم مبيتة

الأحد، 29 مارس 2020 11:55 ص
البحرين تنتقد تدخل قطر لإجلاء مواطنيها العالقين فى إيران: نيتهم مبيتة الشيخ خالد بن أحمد - مستشار العاهل البحرينى
كتب محمد تهامى زكى

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انتقد الشيخ خالد بن أحمد، مستشار العاهل البحرينى للشؤون الدبلوماسية وزير خارجية البحرين السابق، دولة قطر، بعد تدخلها فى موضوع المواطنين البحرينيين العالقين بهدف الإساءة للبحرين، مؤكدا أن ما قامت به قطر من نقل المسافرين العالقين ضمن رحلات تجارية من إيران إلى الدوحة ثم إلى مسقط وإعادتهم إلى الدوحة يفتقر لأدنى معايير سلامة أطقم الطائرات والمسافرين بما يعرضهم للخطر الشديد.

وكتب مستشار العاهل البحرينى، فى سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر: "البحرين رتبت خطة إجلاء مواطنيها العالقين فى إيران بترتيب رحلات خاصة مباشرة من مطار مشهد إلى مطار البحرين على دفعات، تلتزم بكل معاير السلامة والاحتراز الصحى المطلوب، وليس فى رحلات تجارية تعرض المسافرين الآخرين فى الطائرات والمطارات لخطر الوباء".

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وأوضح بن خالد: "ما قامت به قطر من نقل المسافرين العالقين ضمن رحلات تجارية من إيران إلى الدوحة ثم إلى مسقط وإعادتهم إلى الدوحة يفتقر لأدنى معايير سلامة أطقم الطائرات والمسافرين بما يعرضهم للخطر الشديد، ودون أى ترتيب مسبق مع السلطات المختصة فى البحرين رغم معرفتهم بخطة الإجلاء البحرينية".

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وتابع وزير الخارجية البحرينى السابق: "ما قامت به قطر واضح ومكشوف، وهو التدخل فى موضوع المواطنين العالقين بهدف الإساءة المبيتة لمملكة البحرين، وما الهجمة الإعلامية المنسقة اللاحقة لبيان قطر، على مملكة البحرين، من مختلف المنصات القطرية والتابعة لها، إلا الدليل الواضح على خطتهم المبيتة".
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وكشف بن أحمد: "توجيهات سيدى جلالة الملك حفظه الله لحكومته الموقرة واضحة، العمل بكل سرعة وحسب خطة مبرمجة تضمن معاير السلامة الصحية لإعادة كل مواطن بحرينى عالق فى الخارج إلى وطنه وتوفير العلاج له وإعادته الى أهله سالما آمنا"، مشددا: "ما قامت به قطر شيء مستنكر و يستوجب موقف دولى واضح منه، والأحرى بها أن تتوقف عن استخدام مسألة إنسانية مثل جائحة الكورونا فى خططها ومؤامراتها المستمرة على الدول والشعوب".
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وكان مركز الاتصال الوطنى البحرينى، أكد أنه ومنذ انتشار فيروس كورونا بمختلف دول العالم بدأت بإجلاء مواطنيها الراغبين بالعودة إلى مملكة البحرين، وبالأخص المواطنين البحرينيين المتواجدين فى إيران، وذلك من خلال رحلات جوية مباشرة الى مملكة البحرين تتوافق مع الاجراءات الاحترازية الطبية.

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وأضاف مركز الاتصال الوطنى بأن على السلطات القطرية التوقف عن التدخل بما يؤثر على هذه الترتيبات من خلال رحلات جوية تجارية تعرض كافة المسافرين على تلك الرحلات لكل المخاطر الصحية الماثلة بسبب تفشى فيروس كورونا، وكذلك طواقم تلك الطائرات والمسافرين وموظفى المطارات التى تعبر من خلالها تلك الرحلات التى تفتقر للقواعد الصحية اللازمة كما توصى بها منظمة الصحة العالمية.

ويؤكد مركز الاتصال الوطنى بأنه يتوجب على السلطات القطرية اتباع القواعد والإجراءات الاحترازية اللازمة لحفظ صحة وسلامة المسافرين وطواقم الطائرات وموظفى مختلف المطارات بما يتوافق مع أنظمة اتحاد النقل الجوى الدولى  (IATA).

وأضاف مركز الاتصال الوطنى أنه قد تم ترتيب رحلة طيران يوم غد تتوافق مع الاجراءات الاحترازية الطبية اللازمة لإجلاء المواطنين العالقين الآن فى الدوحة.

 

 


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