اليوم السابع
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البحرين تتهم قطر بعدم الالتزام بقرارات اجتماع مجلس التعاون لتحقيق أهداف سياسية

الأحد، 29 مارس 2020 11:21 م
البحرين تتهم قطر بعدم الالتزام بقرارات اجتماع مجلس التعاون لتحقيق أهداف سياسية على بن محمد الرميحى وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين
المنامة أ ش أ

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أكد وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين على بن محمد الرميحى، أن دولة قطر لم تلتزم بقرارات وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين عقدوا اجتماعًا أكدوا من خلاله وجود إجراءات احترازية مشددة تتعلق بالتنقل بين دول المجلس، متهما قطر باستغلال الظرف الاستثنائى الذى يمر به العالم كورقة سياسية وإعلامية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء فى تصريح لوزير شؤون الإعلام البحرينى لبرنامج "مجتمع واعي" الذى يبثه تلفزيون البحرين، حيث شدد على أن استغلال هذه الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم لتحقيق أهداف سياسية دخيلة على مجتمعاتنا ليس مستغربًا على وسائل الإعلام القطرية، مؤكدًا أن عملية جلب مجموعة من إيران إلى قطر ومنها إلى سلطنة عمان دون علم أى جهة معنية بهذا الأمر يثير الكثير من علامات الاستفهام.

وأشار إلى أن امتعاض المواطنين القطريين فى عدد من دول العالم من عدم السماح لهم بالعودة إلى قطر دليل على أن الظرف الحالى يستوجب على الدول جملة من الإجراءات الاحترازية والاستعدادات الطبية التى تقوم بها مملكة البحرين بشكل مدروس وبالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا أنه لا يجوز من منطلق إنسانى استغلال هذه الورقة إعلاميًا بالصورة التى يحاول إعلام النظام القطرى الترويج لها.

 


البحرين

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قطر

مجلس التعاون

أهداف سياسية

نظام الحمدين

تميم بن حمد

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