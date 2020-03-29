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"البترول": إيبروم تنجح فى تحقيق أعلى معدلات الأداء والمحافظة على الأصول

الأحد، 29 مارس 2020 05:25 م
"البترول": إيبروم تنجح فى تحقيق أعلى معدلات الأداء والمحافظة على الأصول طارق الملا وزير البترول
كتبت - مروة الغول

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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الإستفادة من إمكانيات وقدرات وخبرات شركات البترول المصرية وخاصة المتخصصة فى مجالات التشغيل والصيانة وهو تخصص متميز وشدد على أهمية العمل على التطوير المستمر لقدرات وإمكانات تلك الشركات من خلال إعداد كوادر فنية ورفع كفاءتها مع الالتزام بتطبيق كافة المعايير العالمية لنظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية بما يؤهلها للفوز بعقود جديدةداخل مصر وخارجها.
 
وأشاد وزير البترول بما تقوم به إيبروم من تقديم خدمات الدعم الفني في مجال ترشيد وتحسين كفاءة إستخدام الطاقة لشركات قطاع البترول.
 
المهندس طارق الملا وزير البترول خلال اجتماع بالفيديوكونفرانس لاعتماد نتائج أعمال شركة إيبروم
طارق الملا وزير البترول خلال اجتماع بالفيديوكونفرانس لاعتماد نتائج أعمال شركة إيبروم
 
جاء ذلك خلال إنعقاد الجمعية العامة للشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات (إيبروم) لإعتماد نتائج أعمال عام ٢٠١٩ ، بحضور المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.
 
ومن جانبه استعرض المهندس أمجد الأحمدى رئيس شركة إيبروم أهم نتائج الأعمال خلال عام 2019 ، حيث أوضح أن الشركة نجحت فى تحقيق أعلى معدلات الأداء والمحافظة على الأصول بمواقع عملها المختلفة حيث نجحت فى التشغيل التجريبي  لمشروع الشركة المصرية للتكرير بمسطرد ورفع كفاءة العديد من الوحدات الإنتاجية بميدور وإيلاب والإستمرار فى تقديم الدعم الفني في أموك ومشروع التوسعات الجديدة بميدور، هذا بالإضافة إلى قيام الشركة بالإشراف وإدارة الأرصفة البحرية في موانئ الدخيلة والإسكندرية والسخنة (سونكر) ، كما تقوم الشركة بتقديم الدعم والخدمات الفنية للشركات داخل وخارج القطاع مثل شركات الإسكندرية للبترول والعامرية للبترول والسويس لتصنيع البترول وأسيوط لتكرير البترول وشيفرون وسيدى كرير لإنتاج الكهرباء وبالتعاون مع شركة إنبى تشارك إيبروم فى مشروع تحسين إنتاج البنزين باسيوط ومشروعات التطوير بمواقع شركة بدر الدين .
 
وأوضح أن الشركة إعتمدت على التخطيط الجيد والعمل الجاد للعاملين لتنفيذ التطويروالتحديث وإعداد الكوادر البشرية المتخصصة فى عمليات تكرير وتصنيع البترول وصناعة البتروكيماويات وهو ما يظهر فى نجاح التشغيل الإقتصادى لجميع الوحدات الإنتاجية والمرافق والتسهيلات بمواقع الشركة المختلفة مع تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، والخطوات السريعة للشركة فى التحول الرقمى وحرص الشركة على إتخاذ إجراءات فعلية وخطوات جادة لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية.
 
وفى اطار استراتيجية مصر ٢٠٣٠ لتحسين الأوضاع الإقتصادية ومشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذى يشمل ٧ برامج رئيسية ، أوضح أن شركة إيبروم تشارك فى جميع هذه البرامج ومنها برنامج التحول الرقمى، و برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة لتعظيم الاستفادة من العنصر البشرى.

البترول

ابيروم

الطاقة

وزير البترول

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