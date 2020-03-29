اليوم السابع
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الانتهاء من تعقيم وتطهير منشأت صحية بوسط سيناء

الأحد، 29 مارس 2020 10:36 ص
الانتهاء من تعقيم وتطهير منشأت صحية بوسط سيناء تطهير وتعقيم المنشأت الصحية بشمال سيناء (1)
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت إدارة الحسنة الصحية بشمال سيناء ، الانتهاء من تعقيم وتطهير منشأت صحية وخدمية بمناطق وقرى مركز الحسنة الكائن فى وسط سيناء .

وأوضح بيان إدارة الحسنة الصحية ، أنه فى إطار الخطة الشاملة لتطهير وتعقيم مدينة الحسنة ، تحت رعاية الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الشئون الصحية ، والدكتور رمضان توفيق المدير الوقائي ، قام فريق طبى وفنى بتنفيذ حملة التطهير والتعقيم برئاسة الدكتور أحمد السيد عمر مدير الادارة الصحية بالحسنة، وصلاح عبد الخالق مسئول مكافحة العدوى بالادارة، وتم تطهير وتعقيم مستشفى قروى قرية بغداد، ومرفق اسعاف بغداد كإجراء احترازى الوقاية من فيروس كورونا، والوحدة الحسنة الصحية، ومكتب بريد الحسنة.

وكانت مديرية الصحة بشمال سيناء، اعلنت مواصلة جهودها فى تعقيم وتطهير مختلف المصالح والمنشأت بتعاون مختلف الجهات والجهود التطوعية ، ومن خلال فرق طبية تنتشر فى مدينة العريش وفرق تديرها الادارات الصحية بكل مركز ومدينة للقيام بالتعقيم والتوعية.

وأوضح البيان أنه فى هذا السياق ، نفذ فريق طبى بقيادة الدكتور أحمد السيد عمر مدير الإدارة الصحية بالحسنه، و صلاح عبد الخالق مسئول مكافحة العدوى بالإدارة، ومراقبى الصحة بالإدارة حملة تطهير وتعقيم محطة مياه الحسنه كاجراء احترازى الوقاية من فيروس كورونا.

كما قام فريق الثقافة بالإدارة الصحية بالعريش بقيادة عبدالفتاح مبارك بنشر الإرشادات الخاصة بالتوعية عن فيروس كورونا المستجد تحت شعار احمى نفسك وبلدك بجميع البنوك المصرية وامام محطات الصراف الآلى وأماكن اخرى، وفى إطار الحملة القومية لتطهير المصالح الحكومية والمدارس ، تم تطهير مبنى رعاية الأيتام، وومدرسة النور للمكفوفينن، ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، وومدرسة الفكرية، و مدرسة العبور تعليم ابتدائى واعدادى، ومركز حضرى العبور، ومدرسة العربى الخاصة، ومدرسة الشهيد الخير عيد سلامة، و مدرسة الشهيد العبد، ومدرسة أل ذكرى، ومقر منتدى الشباب، ومدرسة مصطفى حقى، ومدرسة ابن سينا، وادارة الشباب والرياضة بجوار الساحة الشعبية، ومدرسة عمر شكرى الثانوية العسكرية، وحضانة الشئون فى الساعة الشعبية، ومركز حضرى عاطف السادات، ومركز الصفا ايضا وچد عدد من المدارس مغلقة مثل مدرسة 25يناير، ومدرسة الشهيدة ندا--مدرسة السيدة زينب الثانوية، والمدرسة الصناعية، ومدرسة مصطفى كامل، ومدرسة حسين جاسر، والمعهد الدينى بعاطف السادات.

وكانت اعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم فى بيان لها، ان فريقها الطبى يواصل عمله فى تسجيل القادمين من جنوب سيناء مرورا بمناطق شمال سيناء من ناحية مركز نخل ومتابعتهم للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

ويضم الفريق الطبى الدكتور مصطفى أمين عبد العزيز مدير الإدارة الصحية بنخل وفريق إشراف بالإدارة الصحية بنخل تنفيذا لتعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء و الدكتورطارق شوكه مدير مديرية الصحة بشمال سيناء والدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى بشأن تواجد المراقبين الصحيين بمداخل مدينة نخل بكمين صدر الحيطان لتسجيل كل المواطنين القادمين إلى المدينة ومتابعتهم للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا المستجد COVID-19.

 

تطهير وتعقيم المنشأت الصحية بشمال سيناء (1)
تطهير وتعقيم المنشأت الصحية بشمال سيناء (1)

 

تطهير وتعقيم المنشأت الصحية بشمال سيناء (2)
تطهير وتعقيم المنشأت الصحية بشمال سيناء

 

تطهير وتعقيم المنشأت الصحية بشمال سيناء (3)
تطهير وتعقيم المنشأت الصحية بشمال سيناء

 

تطهير وتعقيم المنشأت الصحية بشمال سيناء (4)
تطهير وتعقيم المنشأت الصحية بشمال سيناء

 

تطهير وتعقيم المنشأت الصحية بشمال سيناء (5)
تطهير وتعقيم المنشأت الصحية بشمال سيناء 

 

تطهير وتعقيم المنشأت الصحية بشمال سيناء (6)
تطهير وتعقيم المنشأت الصحية بشمال سيناء 

 

تطهير وتعقيم المنشأت الصحية بشمال سيناء (7)
تطهير وتعقيم المنشأت الصحية بشمال سيناء 

 

تطهير وتعقيم المنشأت الصحية بشمال سيناء (8)
تطهير وتعقيم المنشأت الصحية بشمال سيناء

 

تطهير وتعقيم المنشأت الصحية بشمال سيناء (9)
تطهير وتعقيم المنشأت الصحية بشمال سيناء

 


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