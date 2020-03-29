اليوم السابع
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الإمام الأكبر يعقد اجتماعا مع قيادات الأزهر عبر الفيديو كونفرانس

الأحد، 29 مارس 2020 03:37 م
الإمام الأكبر يعقد اجتماعا مع قيادات الأزهر عبر الفيديو كونفرانس الإمام الأكبر يعقد اجتماعا مع قيادات الأزهر عبر الفيديو كونفرانس
كتب لؤى على

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عقد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم، اجتماعا بعدد من قيادات الأزهر الشريف عبر تقنية الفيديو للوقوف على آخر المستجدات بشأن خطة الأزهر لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والتوعية بمخاطره، والاطلاع على ما تم إنجازه في منصة التعليم عن بعد، ووضع خطط تسيير العمل بقطاعات الأزهر المختلفة خلال الفترة المقبلة.
 
وخلال الاجتماع، وجه الإمام الأكبر مجمع البحوث الإسلامية، بضرورة توعية المواطنين بالالتزام بقرارات الدولة الاحترازية من منع التجمعات للحفاظ على صحة المواطنين من خلال تكثيف تواجد الوعاظ والواعظات على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، مشددا على ضرورة سرعة الرد وإبداء الرأي في الطلبات الواردة من الوزارات والهيئات المحلية إضافة إلى الجهات الدولية.
 
كما ناقش فضيلته متابعة تجهيز مستشفى الأزهر التخصصي بمدينة نصر، والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية، لتكون على أتم استعداد لاستقبال الحالات التى تحال إليها من الوزارة حال ضمها لمنظومة المستشفيات الخاصة بالحجر الصحي.
 
يأتي هذا الاجتماع، في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الأزهر الشريف للقيام بدوره في ظل ما تمر به البلاد، والأمة الإسلامية، والعالم أجمع من تحديات بعد بدء تفشي فيروس كورونا المستجد، إيمانا منه بأهمية الاضطلاع بالدور الوطنى، وتقديم كل الدعم للسلطات المصرية فى مجابهة انتشار هذا الفيروس اللعين.
 
شارك فى الاجتماع الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبدالله سرحان، أمين عام هيئة كبار العلماء، والأستاذ دغش محمد، رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر، وعدد من القيادات بقطاعات الأزهر المختلفة.
 
 
الإمام الأكبر يعقد اجتماعا مع قيادات الأزهر عبر الفيديو كونفرانس (1)
شيخ الأزهر يعقد اجتماعا مع قيادات الأزهر عبر الفيديو كونفرانس

الإمام الأكبر يعقد اجتماعا مع قيادات الأزهر عبر الفيديو كونفرانس (2)
الإمام الأكبر يعقد اجتماعا مع قيادات الأزهر عبر الفيديو كونفرانس
 

الإمام الأكبر يعقد اجتماعا مع قيادات الأزهر عبر الفيديو كونفرانس (3)
الإمام الأكبر يعقد اجتماعا مع قيادات الأزهر عبر الفيديو كونفرانس 

 


الازهر الشريف

مشيخة الازهر

فيديو كونفرانس

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