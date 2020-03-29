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الإمارات تعلق خدمات النقل العام فى عدد من المناطق بأبوظبى لمواجهة كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 01:17 م
الإمارات تعلق خدمات النقل العام فى عدد من المناطق بأبوظبى لمواجهة كورونا محمد بن زايد
كتبت ـ إيمان حنا

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أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي فى دولة الإمارات عن عدد من الإجراءات الاحترازية الرامية إلى ضمان الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع ولا سميا مستخدمي وسائل النقل العام في الإمارة، وذلك انطلاقاً من حرصه على صحة وسلامة مستخدمي وسائل النقل العام، وفي إطار الاجراءات الاحترازية التي يتخذها للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وفق وام.

شملت تلك الإجراءات التعليق المؤقت لجميع خدمات وسائل النقل العام من وإلى مطار أبوظبي الدولي، وإيقاف حركة مسارات النقل العام للحافلات عبر المدن بين منطقة الظفرة ومدينة أبوظبي ومدينة العين، وخدمات الحافلات بين مدينة العين ومطار العين الدولي، إضافة إلى إيقاف خدمات وسائل النقل العام المجانية في مدينة خليفة ومنطقة المصفح، فضلا عن إغلاق جميع المحطات المكيفة المخصصة لانتظار الحافلات في إمارة أبوظبي، وذلك حتى إشعار آخر.

وأكد مركز النقل المتكامل، أن القرار بتعليق تلك الخدمات والذي يتوخى صالح الوطن ومستخدمي وسائل النقل العام وسلامة المجتمع، يأتي ضمن خطته الاحترازية والإجراءات الوقائية الاستباقية الذي يتخذها للتصدي لفيروس كورونا ومحاصرته ومنع انتشار العدوى وذلك حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وبما يدعم الجهود المبذولة من أجل عبور هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها العالم أجمع.


الامارات

ابوظبى

كورونا

الخليج

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