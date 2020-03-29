اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 12:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات تعقم حاويات النفايات فى شوارع دبى للحد من انتشار عدوى كورونا.. فيديو

الأحد، 29 مارس 2020 11:50 ص
الإمارات تعقم حاويات النفايات فى شوارع دبى للحد من انتشار عدوى كورونا.. فيديو تعقيم حاويات النفايات فى دبى
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت أجهزة البلدية في مدينة دبي بمزيد من اجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا الجديد من خلال تعقيم حاويات النفايات في الشوارع، وعرض المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، فيديو يرصد تحرك سيارات جمع النفايات في شوارع المدينة وعليها رجال الحماية المدنية، حيث تم جمع النفايات من صناديق القمامة ثم تعقيم الصناديق بمعدات التطهير.

وقبل أيام، بدأت أجهزة البلدية في مدينة دبي برنامج تعقيم جديد يستمر لمدة ثلاثة أيام في أجراء المدينة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد، ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الجمعة الماضي، فيديو لانتشار أطقم العاملين في البلدية بشوارع دبي وهم يرتدون البدل الواقية ويقومون برش المقاعد في الشوارع ووجهات المحلات والمطاعم المغلقة وكبائن التليفونات ووجهات المنازل لمنع أي فرصة لانتشار العدوى.

تعقيم حاويات النفايات فى دبى
تعقيم حاويات النفايات فى دبى

 

وكانت قد أعلنت بلدية دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، إغلاق الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية لفترة أسبوعين، قابلة للتعديل، وذلك في إطار تعزيز التدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا.

 

وقالت بلدية دبى، عبر حسابها بموقع تويتر:"استكمالاً للجهود التي تبذلها بلدية دبي في إطار تعزيز التدابير الوقائية الرامية لتأمين صحة وسلامة المجتمع، نُعلن عن إغلاق الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية لفترة أسبوعين، قابلة للتعديل. نشكر تعاونكم".

 

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، الاربعاء الماضي، حسب ما نقلته العربية الاخبارية، إحالة 64 شخصا للنيابة خالفوا قانون مكافحة الأمراض السارية، لعدم التزامهم بفرض الحظر لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

 

فيما أكد ضاحي خلفان قائد شرطة دبى السابق، أن الاقتصاد العالمى لم يتعرض إلى كارثة بحجم الكارثة التي أحدثها فيروس كورونا المستجد، قائلا:" لا شك أن الإمارات اتخذت اجراءات احترازية صارمة من أجل التصدي لفيروس كورونا بل أن بعض الاجراءات كانت قاسية مثل اغلاق المطارات وتعطيل الرحلات".

 

يشار إلى أنه قد أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، عن تفاصيل وتحديث الحالات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


حاويات النفايات

دبى

الامارات

تعقيم صناديق القمامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة