اليوم السابع
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الإمارات تدين محاولات مليشيات الحوثى استهداف مناطق بالرياض وجازان بالسعودية

الأحد، 29 مارس 2020 01:47 م
الإمارات تدين محاولات مليشيات الحوثى استهداف مناطق بالرياض وجازان بالسعودية جرائم الحوثيين- أرشيفية
هند المغربي

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أدانت الإمارات المتحدة بشدة محاولات مليشيات الحوثى الإرهابية استهداف مناطق مدنية فى الرياض وجازان بالسعودية، وفق ما ذكرته شبكة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها.

 

وفى وقت سابق أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى، وبأشد العبارات، هجوم ميليشيا الحوثى الإرهابية التى أطلقت صاروخين باليستيين من صنعاء وصعدة باتجاه الأحياء السكنية واستهدفت المدنيين فى مدينتى الرياض وجازان، وتسببت الشظايا أثناء اعتراض الصاروخين من قبل قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى، فى إصابات طفيفة لمدنيين اثنين فى مدينة الرياض.

 

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن استنكاره الشديد للهجوم الإرهابى على المدنيين الأبرياء، محملًا ميليشيا الحوثى الإرهابية ومن يقف وراءها المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية.

 

وأكد العثيمين وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية فى كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير، داعيًا مجلس الأمن الدولى إلى الاضطلاع بمسؤولياته فى التصدى لهذه الأعمال الإرهابية.


السعودية

الامارات

الحوثي

الرياض

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