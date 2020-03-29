الأمم المتحدة تتبرع بربع مليون قناع طبى لمدينة نيويورك

وكالات

أعلنت الأمم المتحدة، تقديم ربع مليون قناع واقٍ للعاملين فى مجال الرعاية الصحية في أنحاء مدينة نيويورك، أملا في إحداث فرق في المدينة التي لا تنام، والتي تحولت في غضون فترة وجيزة إلى بؤرة تفشّى مرض كوفيد-19 الشرس في الولايات المتحدة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان صدر اليوم أن الفرق الطبية تعمل على الاستجابة لتفشي كـوفيد-19 بجسارة وإيثار وبلا كلل في نيويورك، ولذا فقد أعلنت المنظمة الدولية التبرع بـ 250 ألف قناع واقٍ للوجه وهي مستلزمات موجودة في مخازن الأمم المتحدة وتفيض عن حاجتها.

وقال البيان: "تأمل الأمم المتحدة في أن يساهم ذلك ولو بجزء يسير في إنقاذ الأرواح".

وأشار المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في البيان إلى أن الأمم المتحدة وأفرادا من بعثة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، يعملون مع مكتب رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو، لنقل المستلزمات الطبية على وجه السرعة إلى المرافق الطبية في أرجاء المدينة.