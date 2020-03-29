الأرصاد: غدا ارتفاع بحرارة الجو 5 درجات ورياح مثيرة للرمال والأتربة تصل للعاصفة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، و الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة ، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا مائل شديد البرودة ليلا، و الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، و الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة ، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين ، بالقاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجات، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجات، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجات، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجات، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة.

ويشهد اليوم الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، و الرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس ليطف نهارا شديد البرودة ليلا ، وشبورة صباحا، والرياح نشطة غربا .

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس ، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة .