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الأرصاد: تقلبات جوية وارتفاع حرارة الجو يصل 5 درجات ونشاط رياح يصل للعاصفة

الأحد، 29 مارس 2020 12:25 م
الأرصاد: تقلبات جوية وارتفاع حرارة الجو يصل 5 درجات ونشاط رياح يصل للعاصفة تقلبات جوية
كتب محمود راغب

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كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن بداية من اليوم تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا بدرجات الحرارة على أغلب أنحاء ومحافظات الجمهورية .

وأوضح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الارتفاع سيكون تدريجيا ويستمر خلال 72 ساعة المقبلة، لافتا إلى أن الارتفاع سيكون بمعدل 5 درجات .

وأشار شاهين، إلى زيادة فترات سطوع الشمس مع وجود نشاط للرياح الغربية تعمل على زيادة ارتفاع حرارة الجو تكون مصحوبة بشوائب عالقة فى الجو .

وكشف شاهين أن البلاد تتعرض ايضا خلال اليومين المقبلين لنشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والطرق المكشوفة، تصل لحد العاصفة غرب البلاد بالصحراء الغربية والسلوم ومطروح تتجه الشرق مع يوم الثلاثاء المقبل.

ويشهد اليوم الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس ليطف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، والرياح نشطة غربا .

وقال الخبراء، أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة .


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