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الأردن يعلن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلى إلى 259

الأحد، 29 مارس 2020 07:22 م
الأردن يعلن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلى إلى 259 فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت السلطات المعنية فى دولة الأردن، اليوم الأحد عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع العدد الكلي إلى 259 إصابة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز". 

وقررت الحكومة الأردنية، الاستمرار في تعطيل الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والمدارس والجامعات حتى منتصف شهر إبريل المقبل. 

وكانت فرضت الحكومة الأردنية، إجراءات جديدة مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بمحافظة إربد شمال وفرضت عزلا كاملا، فيما شهدت أعداد المصابين بالفيروس ارتفاعا مفاجئا.

وجاء إعلان الحكومة عبر إيجاز صحفى قدمه وزير الإعلام الأردنى أمجد العضايلة، ووزير الصحة سعد جابر، بعد تفاقم أعداد المصابين فى محافظة إربد شمال البلاد، التى تسبب إقامة حفل زفاف فيها مع بدايات الأزمة، فى ارتفاع ملحوظ فى أعداد المصابين بالفيروس، بعدما تبين إصابة والد العروس العائد من إسبانيا بالفيروس ولاحقا عشرات المخالطين.

واتسم خطاب الحكومة خلال اليومين الماضيين، بنبرة متوجسة من الارتفاع المحتمل لأعداد المصابين، على ضوء بعض التجاوزات التى سجلت، وقال الوزير العضايلة، الخميس، إن الوضع فى محافظة إربد لايزال تحت السيطرة رغم زيادة الإصابات، وأن الفرصة ممكنة وكبيرة فى حال الالتزام بالتعليمات لاحتواء المرض، داعيا كل مخالطى المصابين فى إربد، إلى إجراء فحوصات مخبرية.

واشتمل القرار، بحسب الإيجاز، على عزل محافظة إربد عن باقى محافظات المملكة بشكل كامل ومنع حركة الدخول والخروج منها، وعزل أيضا مركز المدينة عن القرى المجاورة لها فى المحافظة، مع ضمان إيصال الخدمات لها وبشكل فردى ضمن حدود القرى فقط.

وقال وزير الصحة الأردنى، إن "إن هذا الارتفاع المفاجئ فى الأعداد يعد مؤشرًا خطيرًا، ونحن الآن أمام مفترق مهم فى طريقة وأسلوب معالجة هذا المرض"، وأضاف "حضانة هذا المرض أسبوعين نقعد بالبيت وبموت أى شخص يغرد خارج السرب يقضى على وعليك وعلى ابنك، وهى ليست رجولة التمرد الآن، لأنه عندما لا يجد الواحد سرير طبى لابنه أو أمه فى المستشفى كما فى الدول الأخرى سيفقد رجولته فى تلك اللحظة".

كورونا

فيروس كورونا

اخبار فيروس كورونا

الاردن

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