اليوم السابع
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الأحد، 29 مارس 2020 01:10 م
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اعرف مستخبيلك فين..أماكن ينتشر فيها فيروس كورونا "حافظ على نظافتها"

الأحد، 29 مارس 2020 01:00 م
اعرف مستخبيلك فين..أماكن ينتشر فيها فيروس كورونا "حافظ على نظافتها" فيروس كورونا-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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ينتشر فيروس كورونا بشكل كبير ويصيب عدد كبير من الاشخاص ، فقد تكون مصاب بالعدوى ولا تظهر عليك الاعراض إلا بعد أسبوعين لذلك يجب أن نعرف الأماكن التى يختبئ فيها فيروس كورونا لنحمى أنفسنا وأطفالنا من الإصابة به، وفى التقريرالتالى يقدم اليوم السابع أبرز الأماكن التى ينتشرفيها فيروس كورونا وفقا لما ذكره موقع theconversation

1:اليدين

من أبرز الاماكن التى يختبئ فيها فيروس كورونا ، لذلك ينصح دائما بغسل اليدين بالمياه والصابون  لمدة 20 ثانية وذلك للتخلص من الفيروس وعدم انتقال العدوى، كما ينصح بعدم لمس الوجه قبل غسل اليدين جيدا والتأكد من نظافتها.

2:مقابض الابواب
 

بمجرد أن يلمس الشخص المصاب مقابض الابواب فيختبئ الفيروس بها لفترة طويلة مما ينقل العدةى للأخرين لذلك عليك بتعقيمها جيدا بالمياه والكلور والمواد المطهرة للتأكد من نظافتها.

3:لوحة المفاتيح

بمجرد لمس لوحة المفاتيح من شخص لأخر يسبب ذلك انتشار العدوى بشكل سريع، لذلك ينصح بتعقيمها جيدا.

 4:الموبايل
 

بعد الخروج من المنزل ينصح بتعقيم الموبايل جيدا وذلك فأن رذاذ الشخص المصاب قد ينتقل على الموبايل ويسبب لك العدوى.

5:الاسطح
 

أسطح المطبخ والمكاتب وغيرها من الاماكن التى يتسقر عليها الفيروس لفترات طويلة، ولا بد من تعقيمها جيدا بالكحول والمياه بالكلور.

6:الملابس
 

قد ينتقل الرذاذ على الملابس ويستقر بها فترة طويلة ، لذلك ينصح بعد الخروج من المنزل أن تعقم الملابس جيدا وغسلها ثم تجفيفها فى الشمس للتخلص من الفيروسات .

 


فيروس كورونا

كورونا نيوز

الرذاذ

العدوى

طرق الوقاية

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