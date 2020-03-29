اعرف الخلايا الجغرافية لتنظيم "بيت المقدس" الإرهابى وأعضائها بعد إيداع الحيثيات

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، بعد إيداع حيثيات حكمها القاضي بالإعدام شنقا للإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ 157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وتناولت الحيثيات اعترافات المتهم محمد عفيفى القيادى بالتنظيم، وجاء رقم 2 بامر الإحالة، وتحدث المتهم بالتفصيل عن الخلايا الجغرافية بالمحافظات وهى:

1 ـ الخلية الأولى بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية وتولى مسئوليتها المتهم أحمد محمد السيد، وتمت المتهمين أرقام 103، 104، 107، 108، 111، والموفى حسن عبد العال عبد المعاطى، وتم استقطاب عناصر الخلية عن طريق المتهم 134 بأمر الإحالة خلال عام 2011.

2 ـ خلية كفر الشيخ وتولى مسئوليتها المتهم رقم 116 مصطفى الكاشف وضمت متهمين آخرين وهما الـ 117، 118، وتم تأسيسها فى عام 2012.

3 ـ خلية الشرقية، وتولى مسئوليتها رقم 123، وتولى الأشرف عليها المتوفى محمد منصور.

4 ـ الخلية الرابعة بمدينة السادس من أكتوبر تم تأسيسها في منتصف عـام 2012.

5 ـ الخامسة خلية الجيزةوتولى مسئوليتها المتهم رقم 11 أشرف علي علي حسانين الغرابلي، وضمت المتهمين أرقام 13، 14، 24، وتأسست في النصف الأول من عام 2013.

6 ـ الخلية السادسة بمحافظة الفيوم وتولى المتوفى محمد السيد منصور مسئولية الإشراف.

7 ـ السابعة بمحافظة قنا وتولى المتوفى محمد السيد منصور الإشراف عليها، وتم تأسيسها ببداية عام 2013.

8 ـ الثامنة خلية المطرية استقطب أعضاءها المتـهم رقم 33 همر رفاعى والمتوفيان فهمى عبد الرؤوف، وسمير عبد الحكيم، ومن أعضائها المتهمين أرقام 15، 16، 17، 19، والمتوفين محمد وحسن، وأسامة سعيد، وسعيد شحات، ومحمد سيد محمود.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.