اليوم السابع
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اطمن على نفسك.. كيف تتصرف إذا شككت أنك مصاباً بفيروس كورونا بدون تحليل؟

الأحد، 29 مارس 2020 04:00 م
اطمن على نفسك.. كيف تتصرف إذا شككت أنك مصاباً بفيروس كورونا بدون تحليل؟ فيروس كورونا
كتبت فاطمة خليل

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ربما قد تشعر بالذعر والخوف إذا فكرت في أنك من الممكن أن تصاب بفيروس كورونا، ولكن ماذا تفعل إذا كنت مصاباً بـ COVID-19، وكيف سيكون رد فعلك وطريقة تصرفك، حتى إذا لم تجرى اختبار فيروس كورونا ولكن تظهر عليك الأعراض، من خلال سلسلة اطمن على نفسك نقدم لك أسئلة وإجابات بسيطة تساعدك على التعامل إذا كنت تشك أنك مصاباً بفيروس كورونا، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

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س: ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض فيروس كورونا؟
 

يعاني معظم المرضى بفيروس كورونا من أعراض غير محددة وتشمل:

- حمى.

- سعال جاف.

- ضيق في التنفس.

الأعراض الثلاثة الأكثر شيوعًا هي الحمى والسعال الجاف وضيق التنفس، و يصاب البعض بالتهاب في الحلق وسيلان الأنف في حين قد يعاني البعض من نوبات قليلة من الإسهال.

إذا لاحظت هذه الأعراض:

-لن تحتاج إلى أي علاج على الإطلاق في معظم الحالات لكن يجب العزل عن الآخرين.

-المشكلة أن فيروس كورونا ينتقل من شخص لآخر عن طريق عدوى القطيرات بمعدل مرتفع للغاية، قد تكون لديك أعراض خفيفة ولكن تصيب من حولك.

-تبدأ في نقل الفيروس عبر القطرات (السعال، البصاق) حتى قبل ظهور أي أعراض مرئية عليك.

س: هل يمكن تناول المضادات الحيوية لعلاج فيروس كورونا؟
 

ج: لا تعمل المضادات الحيوية ضد فيروس COVID-19 أو معظم الفيروسات، وعلى الرغم من أن العديد من التجارب جارية في جميع أنحاء العالم، لا يوجد علاج وقائي أو علاجي فعال حتى اليوم.

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س: كيف أعزل نفسى عن الآخرين؟
 

لا يمكن عزل كل شخص مصاب بنزلة برد في المستشفى  أو الحجر الصحي، لذا يجب أن تعزل نفسك في المنزل بشكل صحيح في غرفة بمفردك وتبتعد عن باقى أفراد عائلتك.

كل شيء تلمسه بشكل مباشر وغير مباشر يصبح حاملًا محتملاً لفيروس كورونا الجديد، لهذا السبب يجب أن تكون في عزلة صارمة وليس بالقرب ممن تحب، لأن حبك يمكن أن يقتلهم إذا لم تكن مناعتهم قوية.

س: ما هي خطوات العزل الذاتي؟
 

- اغسل يديك بانتظام "بالصابون والماء لمدة 20 ثانية على الأقل" أو باستخدام فرك اليدين الذي يحتوي على الكحول.

- ارتدي قناعا.

- غطي فمك وأنفك أثناء العطس، تخلص من المناديل على الفور.

- لا تخرج من منزلك وخصص غرفة لك.

- أواني منفصلة ومفروشات خاصة بك وحمام لك بمفردك.

- تطهير الأشياء التي تلمسها بشكل متكرر.

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س: هل هناك خطر من أن تسوء الأمور بالنسبة لي؟
 

نعم يمكن أن تصبح الأمور أكثر سوءاً، فإذا لاحظت أن أعراض الحمى أو ضيق التنفس تزداد سوءاً، اتصل بالعناية الطبية فوراً حتى يمكنك التعامل الصحيح مع الأمر ولا تأخذ الأمر بخفة وتحاول علاج الأعراض المتفاقمة في المنزل.

 


اعراض فيروس كورونا

تحليل فيروس كورونا

اختبار فيروس كورونا

العزل الذاتى

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