اليوم السابع
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اضبط مخالفة.. سوق الغزالى بمدينة زفتى فى الغربية يعود للعمل رغم إزالته

الأحد، 29 مارس 2020 12:01 م
اضبط مخالفة.. سوق الغزالى بمدينة زفتى فى الغربية يعود للعمل رغم إزالته سوق الغزالى بزفتى
الغربية - محمد طارق

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شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تواجد كبير لبائعى الخضروات والفاكهة بمنطقة سوق الغزالى بوسط مدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، وذلك بعد إزالته كليا بقرار طارق رحمى محافظ الغربية أثناء زيارته للمدينة أول أمس، وذلك وسط غضب من أهالى المدينة الذين احتجوا على قرار غلق السوق بدون توفير أماكن بديلة .

وفى هذا الصدد قال أحمد عادل أحد الأهالى لـ " اليوم السابع "،  إن الأهالى ينتظرون منذ سنوات لتنفيذ نقل سوف منطقة الغزالى والذى يسبب تكدس وزحام شديد وسط المدينة، ولكن كنا ننتظر أيضا توفير مكان بديل حضارى كما وعد محافظ الغربية من قبل، حتى يتم توفير احتياجات الأسر من المواد الغذائية والخضروات والفاكهة، وايضا عدم المساس بالباعة الذين يعملون بقوت يومهم .

وأضاف أنه منذ أكثر من 8 سنوات وتم تخصيص مكان لنقل السوق إلى الباكيات التى أنشأتها الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة زفتى، والواقعة آخر موقف طنطا ولكن لم يتم نقل السوق منذ ذلك الوقت مما يجعلهم تحت المسألة القانونية لأنه يعتبر إهدار المال العام بحيث تم إنفاق عشرات الآلاف من الجنيهات لتجهيز المكان، وتم تركه لأصحاب الورش المتواجده بالمنطقة لاستغلاله دون إى منفعه .

فيما قال عمر بيومى أحد أهالى منطقة السوق، إنهم تفاجئوا أول أمس فى منتصف الليل بإزالة ومسح كامل لجميع المنطقة، ثم قامت الأجهزة بعملية تعقيم وتطهير كامل لجميع الشوارع الداخلية والخارجية، إلا أننا فوجئنا صباح اليوم بتواجد البائعين وبقوة داخل جميع المناطق وزحام وإقبال كبير من المواطنين .

وأضاف أن رجوع البائعين متوقف على عدم التفكير الجيد فى إصدار القرارات بحيث لم تتمكن الأجهزة التنفيذية برئاسة المحافظ والذى أصدر قرار بإزالة السوق كليا فى توفير أماكن بديلة ، الأمر الذى جعل المواطنين وأهالى المنطقة يساندون البائعين وبقوة حتى يستطيعوا شراء احتياجاتهم .

وطالب الأهالى محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، بضرورة التنسيق الجيد وتوفير أماكن بديلة لنقل السوق والذى يسبب تكدس وزحام كبير وسط المدينة، وذلك دون المساس باى ضرر يقع على الباعة محدودى الدخل .

 

السوق بعد إزالته (1)

السوق بعد إزالته 

 

السوق بعد إزالته (2)
السوق بعد إزالته

 

السوق بعد إزالته (3)
السوق بعد إزالته 

 

السوق بعد إزالته (4)
السوق بعد إزالته

 

السوق بعد إزالته (5)
السوق بعد إزالته

 

السوق بعد إزالته (6)
السوق بعد إزالته

 

السوق بعد إزالته (8)
السوق بعد إزالته 

 

 


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