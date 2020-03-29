اشرب فودكا وانزل الشغل.. رئيس بيلاروسيا يسخر من كورونا "اعرف قال إيه"

كتب آسر أحمد

سخر الرئيس الكسندر لوكاشينكو، رئيس دولة بيلاروسيا، من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي يعاني منه معظم دول العالم، وأودي بحياة الآلاف، مطالباً شعبه لاحتساء الفودكا والعودة الى العمل.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تصريحات الرئيس البيلاروسي الذي قال "اصدم جسدك فى الساونا ومن ثم تناول الفودكا وعد إلى العمل مرة أخرى".

بيلاروسيا تقع على الخريطة بحدود مشتركة مع روسيا وأوكرانيا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا، وجميعها دول سجلت إصابات مؤكدة ووفيات بفيروس كورونا، لكن يبدو أن قادة الدولة الأوروبية لم يتعلموا الدرس ممن سبقهم واستهانوا وتراخوا فى الاستعداد لمواجهة الفيروس القاتل، وقرروا ما يشبه معاندة كورونا، رغم أن الدروس المستفادة من الكارثة التى حلت بإسبانيا ليست ببعيدة.