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استمع إلى صوت الشيخ أبو بكر الشاطرى بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا فى لندن

الأحد، 29 مارس 2020 06:50 م
استمع إلى صوت الشيخ أبو بكر الشاطرى بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا فى لندن الشيخ ابو بكر الشاطرى
كتب لؤى على

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أعلن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر إصابة القارئ السعودى الشهير الشيخ شيخ بن أبي بكر بن محمد الشاطري بفيروس كورونا بلندن.
 
ولد الشاطرى في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية عام 1970م، وحصل على إجازة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم على يد الشيخ أيمن رشدي سويد في عام 1416هـ. والشيخ الشاطري حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة عام 1420هـ. تولى الشيخ إمامة العديد من المساجد في مدينة جدة، وشارك في العديد من اللقاءات الدعوية داخل المملكة العربية السعودية وخارج.
 
وعرف أبو بكر الشاطري بأخلاقه الرفيعة والحسنة، كما أنه معروف بابتسامته التي لا تفارق محياه، له أربعة أبناء، وقد ختم القرآن الكريم مرتين، إحداهما كانت في عام 1409هــ والأخرى في عام 1428هـ.
 

عرف بالإخلاص والخشوع والتلاوة الحسنة المميزة، والصوت الجميل، ويتميز بقدرته على تغيير صوته في القراءة الواحدة أكثر من مرة، لذا فقد لقب بالخاشع، وكان كثير البكاء في صلاته، ومن مميزاته أيضا أنه كان قادرا على ضبط قواعد الترتيل والتجويد، كما أنه يعد من أشهر القراء في العالم الإسلامي، حيث إنه شارك في العديد من الندوات الإسلامية في مختلف المناطق، منها: الكويت، والإمارات، والبحرين، وجنوب أفريقيا، وبريطانيا، وأمريكا، وأستراليا، وتركيا، وروسيا، حيث كان هدفه التعريف بالاسلام والقران الكريم.
 

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