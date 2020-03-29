استمرار الجولات التفتيشية لأوقاف الإسكندرية على كافة المساجد للتأكيد على قرار الغلق

الإسكندرية أسماء على بدر

تواصل مديرية الأوقاف بالإسكندرية فى حملات تفتيشية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والدكتور عبدالرحمن نصار مدير المديرية والأئمة على كافة المساجد أثناء توقيت صلاة العشاء.

واستمرت الجولات فى عدد من الإدارات الفرعية بالمحافظة منها وسط والمنتزة شرق الإسكندرية ولم ترصد الجولات أية مخالفات.

وأكد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أنه يواصل الأئمة للتفتيش فى كل الأوقاف منعا لفتح المساجد لصلاة الجماعة حفاظا على سلامتهم من فيروس كورونا مشيرا إلى أن هناك تقارير يتم رفعها إلى غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الأوقاف يوميا للتأكد من تنفيذ القرارات.

وأضاف بأن هناك جهود كبيرة تبذلها الادارات الفرعية للحفاظ على المساجد والمواطنين ، مؤكدا أن ما تقوم به الاوقاف فى هذه الازمة الراهن إنما هو جزء من مسيرة عطائها المتجددة للنهوض بهذا الوطن والوصول بسفينته إلى بر الأمان.

وشدد على أن المديرية لن تسمح بأى تقصير من اى منتسب للاوقاف ولا بأى تجاوز وانها ستتصدى بكل حزم لأى مخالفة.

يذكر أن كثفت الإدارات الفرعية بمديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الجمعة، من المرور على المساجد للتأكيد من إغلاقها وقت اوقات الصلاة جاء ذلك بناء على تعليمات الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الاوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية لمتابعة الأوضاع فى المحافظة من خلال غرفة عمليات المديرية وغرف عمليات الادارات الفرعية التابعة لها لمتابعة المساجد.

فى سياق آخر تواصل المنطقة الأزهرية بالإسكندرية أعمال تطهير وتعقيم معاهد الإسكندرية الأزهرية تحت رعاية الشيخ مصطفى أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، وإبراهيم فاضل الوكيل الثقافي، وفي إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تستمر أعمال تطهير وتعقيم معاهد الإسكندرية الأزهرية؛ للحفاظ على سلامة المعلمين والعاملين بها.

وتم تم الانتهاء من تطهير وتعقيم معاهد إدارات ( المنتزه، وشرق، وغرب ) وجاري استكمال معاهد إدارتي ( وسط، والعامرية ).