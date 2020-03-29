اليوم السابع
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استمرار أعمال تطهير المعاهد الأزهرية بالإسكندرية.. صور

الأحد، 29 مارس 2020 04:43 م
استمرار أعمال تطهير المعاهد الأزهرية بالإسكندرية.. صور تطهير المعاهد الأزهرية بالإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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واصلت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بقيادة الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة، والشيخ خميس محمد، الوكيل الشرعي، وإبراهيم فاضل ، الوكيل الثقافي، اليوم الأحد، في أعمال التطهير وتقعيم المعاهد، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة المعلمين والعاملين بها.

وأكد عمرو العوا، مسئول شئون المقر مشرفي لجنة التطهير والتعقيم، أنه تم الانتهاء من تطهير وتعقيم معاهد إدارات المنتزه، وشرق، وغرب، وجاري استكمال معاهد إدارتي وسط، والعامرية، كما توجها بالشكر لرؤساء الإدارات وشيوخ المعاهد على تعاونهم في تسهيل أعمال التطهير والتعقيم.
 
وكان قد أعلنت لجنة إدارة الأزمات بالأزهر الشريف، برئاسة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، لوضع الآلية المثلى لتنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بتخفيض عدد العاملين بأجهزة الدولة والمصالح الحكومية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا. 
 
وناقشت اللجنة وضع آلية لتنفيذ المواد التي نص عليها قرار رئيس مجلس الوزراء، بحيث لا تؤثر على سير العمل بالمؤسسة، وتعمل على تحقيق الهدف من القرار، وحل أي مشكلات أو أزمات قد تنشأ من جراء الوضع الحالي، فضلًا عن متابعة اللجنة بصفة مستمرة لعملية تعقيم وتطهير المباني لمواجهة فيروس كورونا بمختلف قطاعات الأزهر الشريف. 
 
وقررت اللجنة تفويض رؤساء القطاعات المختلفة بالأزهر الشريف لوضع الضوابط والإجراءات التنظيمية لتنفيذ قرار تخفيض عدد العاملين بمختلف قطاعات الأزهر الشريف، تفاديًا للتجمعات، وحفاظًا على صحة كل فرد من أفراد المؤسسة.
 
 
تطهير المعاهد الأزهرية بالإسكندرية (1)
تطهير المعاهد الأزهرية بالإسكندرية
تطهير المعاهد الأزهرية بالإسكندرية (2)
تطهير المعاهد الأزهرية بالإسكندرية
تطهير المعاهد الأزهرية بالإسكندرية (3)
تطهير المعاهد الأزهرية بالإسكندرية
 
 
 
 
 

 


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