اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 02:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

استشهاد قائد غرفة عمليات سرت الكبرى فى ليبيا بعد استهدافه بطيران تركى مسير

الأحد، 29 مارس 2020 12:59 ص
استشهاد قائد غرفة عمليات سرت الكبرى فى ليبيا بعد استهدافه بطيران تركى مسير الجيش الليبى
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استشهد اللواء سالم درياق، قائد غرفة عمليات سرت الكبرى فى ليبيا، مساء السبت، في ميدان المعركة، خلال استهداف موقعه بإحدى الطائرات المسيرة التركية التي تطلقها المليشيات التابعة لحكومة الوفاق بمساعدة مرتزقة أتراك وسوريين بالقرب من مصراتة.

 

قالت وسائل إعلام ليبية إن اللواء سالم درياق استشهد ومعاونه العميد القدافي الصداعي، تم استهدفهما في أحد محاورالقتال من خلال طائرة تركية مسيرة، ما أدى إلى استشهادهما متأثرين بجراحهما إثر القصف.

 

ودعت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي المُدونين والنُشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي وكافة الوسائل الإعلامية للالتزام بطابع السرية أثناء سير العمليات العسكرية وعدم الإفصاح عن مواقع وتمركزات الوحدات العسكرية.

 

وقالت الشعبة التابعة للقوات المسلحة الليبية في إيجاز لها السبت إن نشر مواقع القوات المُسلحة قد يكون سببا في إرباك العمليات العسكرية والتي تحمل جوانبا سرية علينا الالتزام بها، وحفاظا على سلامة جنودنا البواسل، مشيرة إلى أن ذلك الأمر قد يُعرّض المدنيين والشباب المُساند للقوات المسلحة إلى العديد من المخاطر.

 

واستهدف الطيران التركي المسير، السبت، آلية عسكرية تابعة لكتيبة أمن النهر الصناعي بمحور الوشكة، وأنه قد نجى كل الأفراد الذين داخلها، والذين تعرضوا لإصابات مختلفة وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى ابن سيناء بمدينة سرت.


ليبيا

اخبار ليبيا

شعبه الاعلام الحربى

استشهاد قاده بالجيش الليبى

الجيش الليبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"السياحة والآثار" تعرض دعم القطاع السياحى على الحكومة بعد تأثره بكورونا

"السياحة والآثار" تعرض دعم القطاع السياحى على الحكومة بعد تأثره بكورونا

"FDA" توافق على اختبار جديد يكشف عن فيروس كورونا فى دقائق

"FDA" توافق على اختبار جديد يكشف عن فيروس كورونا فى دقائق

الأوقاف: تمديد تعليق الجمع والجماعات بالمساجد والزوايا والمصليات

الأوقاف: تمديد تعليق الجمع والجماعات بالمساجد والزوايا والمصليات

جونسون فى رسالة للبريطانيين من الحجر: ابقوا فى منازلكم.. القادم أسوأ

جونسون فى رسالة للبريطانيين من الحجر: ابقوا فى منازلكم.. القادم أسوأ

التعليم: إعلان مقررات الترم الثانى للبحث والشهادات العامة الأسبوع الجارى

التعليم: إعلان مقررات الترم الثانى للبحث والشهادات العامة الأسبوع الجارى

المجلس الأعلى للجامعات: لا صحة لإلغاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى

المجلس الأعلى للجامعات: لا صحة لإلغاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى

"مش بينقلوا كورونا".. فنانون يدشنون حملة لحماية الحيوانات الأليفة

"مش بينقلوا كورونا".. فنانون يدشنون حملة لحماية الحيوانات الأليفة

وزيرة التضامن: مصر تتفوق على أمريكا فى النظام التكافلى

وزيرة التضامن: مصر تتفوق على أمريكا فى النظام التكافلى

مستشار الرئيس لشئون الصحة: التزموا المنازل لأن الأيام الـ10 المقبلة الفيصل

مستشار الرئيس لشئون الصحة: التزموا المنازل لأن الأيام الـ10 المقبلة الفيصل

الصحة: تدريب شامل لكل أطباء مصر أونلاين بدءًا من الغد على برتوكول علاج كورونا

الصحة: تدريب شامل لكل أطباء مصر أونلاين بدءًا من الغد على برتوكول علاج كورونا

وزير التعليم: غدا نعلن بشكل رسمى عن الأجزاء غير المتضمنة فى الامتحانات

وزير التعليم: غدا نعلن بشكل رسمى عن الأجزاء غير المتضمنة فى الامتحانات

وزيرة الصحة: العنصر الفارق بين دولة وأخرى فى تفشى فيروس كورونا هو التزام المواطن

وزيرة الصحة: العنصر الفارق بين دولة وأخرى فى تفشى فيروس كورونا هو التزام المواطن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة