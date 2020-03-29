اليوم السابع
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استئناف حركة الرحلات الجوية فى هوبى الصينية مركز تفشى كورونا.. صور

الأحد، 29 مارس 2020 04:34 م
استئناف حركة الرحلات الجوية فى هوبى الصينية مركز تفشى كورونا.. صور حركة الطيران فى هوبى
كتب كامل كامل

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استؤنفت خدمات رحلات الركاب الجوية داخل الصين في مطارات بمقاطعة هوبي بوسط الصين باستثناء مطار تيانخه في حاضرة المقاطعة مدينة ووهان التي كانت المدينة الأكثر تضررا بفيروس كورونا الجديد اعتبارا اليوم، بينما استؤنفت خدمات رحلات الشحن الجوية في جميع المطارات في المقاطعة، وفقا لأشعار صادر عن مصلحة الطيران المدني الصينية.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أقلعت طائرة ركاب تابعة لشركة فوتشو للخطوط الجوية على متنها 64 راكبا من مطار المضائق الثلاث في مدينة ييتشانج بالمقاطعة متوجهة الى مدينة فوتشو حاضرة مقاطعة فوجيان بجنوب شرقي البلاد، حيث تعتبر هذه الرحلة الأولى من نوعها بعد استئناف حركة الرحلات الجوية في المقاطعة، ما يشير إلى استئناف الطيران المدني الذي كان معلقا لمدة شهرين تقريبا في المقاطعة.

وتم اجراء عمليات التطهير في مطار المضائق الثلاثة بشكل شامل قبل استئناف الرحلات الجوية، بالاضافة الى اجراء التدريبات للموظفين وفحص المخاطر الأمنية الكامنة للمرافق.

 

كما اتخذ المطار تدابير الوقاية من الوباء والسيطرة عليه مثل توفير أجهزة قياس درجة حرارة الجسم في صالات المغادرة والوصول واقامة مناطق العزل خارج المحطات، حيث سيتم عزل المسافرين الذين يعانون من ارتفاع درجة حرارة الجسم واخضاعهم للملاحظة الطبية.

اجراءات احترازية
اجراءات احترازية

 

استئناف رحلات الطيران
استئناف رحلات الطيران

 

انتظار موعد الاقلاع
انتظار موعد الاقلاع

 

بالمطار
بالمطار

 

داخل الطائرة
داخل الطائرة

 

ركاب
ركاب

 

ممر داخل مطار مدينة هوبى
ممر داخل مطار مدينة هوبى

 

يتجه نحو الطائرة
يتجه نحو الطائرة

 

 


الصين

ووهان

هوبى

مقاطعة هوبى

فيروس كورونا

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