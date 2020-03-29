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ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا فى الجزائر إلى 31 شخصاً والإصابات 511 حالة

الأحد، 29 مارس 2020 06:25 م
ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا فى الجزائر إلى 31 شخصاً والإصابات 511 حالة فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت السلطات المعنية فى دولة الجزائر، اليوم الأحد عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 31 شخصاً، والإصابات وصلت إلى 511 حالة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز". 

وكان عبد العزيز جراد الوزير الأول "رئيس الوزراء الجزائرى" قد أصدر مرسومًا جديدًا يتضمن توسيع إجراءات الحجر المنزلى الجزئى إلى 9 ولايات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، وطبقًا للتدابير التكميلية للوقاية من انشار وباء فيروس "كورونا" ومكافحته.

وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، الجمعة، إن جراد أصدر مرسومًا جديدًا يتضمن توسيع إجراءات الحجر إلى بعض الولايات، هى باتنة، تيزى وزو، سطيف، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس، الوادى وتيبازة.
 
وأوضح البيان، أن هذا الإجراء سيطبق فى تلك الولايات ابتداء من غد السبت اعتبارا من السابعة مساء حتى السابعة صباحا.

وكانت السلطات الجزائرية قد فرضت منذ الثلاثاء الماضى حجرا منزليا جزئيا على الجزائر العاصمة من 7 مساء حتى 7 صباحا، بالإضافة إلى حجر كامل على ولاية البليدة المجاورة للعاصمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية يوم أمس الخميس، إن وزير الصحة الجزائرى عبد الرحمن بن بوزيد وعدة وزراء صحة عرب اجتمعوا بوزير الصحة الصينى الذى دعا الدول العربية إلى الاستعانة بدواء "كلوروكين" فى علاج المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف بلحيمر - فى تصريح ، إن الوزير الصينى قال إن الدواء ينبغى استعماله 7 أيام كاملة، وشدد على أن هذه التجربة أثبتت نجاحها فى احتواء الوضع فى الصين، وعلاج الكثير من المصابين.


كورونا

فيروس كورونا

الجزائر

اخبار الجزائر

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