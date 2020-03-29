اليوم السابع
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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى فلسطين إلى 104 حالة

الأحد، 29 مارس 2020 10:48 ص
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى فلسطين إلى 104 حالة سيارة إسعاف فى فلسطين - أرشيفية
وكالات

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أعلنت الحكومة الفلسطينية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفع إلى 104.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، فى بيان صحفى صدر عنه فجر اليوم الأحد، تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بالفيروس في قرية القبية وبلدة قطنة شمال غرب القدس، بما في ذلك خمس إصابات ضمن عائلة واحدة بينهم طفلة في الـ13 من عمرها، وثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و50 عاما ورجل ثلاثيني وآخر خمسيني.

وأشار المتحدث إلى أن سبب جميع الإصابات هو الزيارات العائلية. وهناك تسع حالات من مجمل الإصابات المسجلة حتى الآن في الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة.

 

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الأراضى الفلسطينية

كورونا

كورونا فى فلسطين

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