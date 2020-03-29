ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى فلسطين إلى 104 حالة

وكالات

أعلنت الحكومة الفلسطينية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفع إلى 104.

وأشار المتحدث إلى أن سبب جميع الإصابات هو الزيارات العائلية. وهناك تسع حالات من مجمل الإصابات المسجلة حتى الآن في الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة.