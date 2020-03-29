يشار إلى أن الأسبوع الماضي كان قد شهد نموا سريعا في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، حيث سجلت أوكرانيا 345 حالة جديدة خلال سبعة أيام.
وقد فرضت الحكومة الأوكرانية نظام الحجر الصحي وحالة الطواريء في عموم أراضي البلاد في محاولة لردع تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى تعليق جميع رحلات الطيران المحلية والخارجية.

كما خصصت أوكرانيا مبلغا قدره 200 مليون هريفنا أوكرانية لشراء معدات الوقاية الشخصية.