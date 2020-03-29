كييف (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم الأحد، ارتفاع عدد الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، إلى 418 حالة، مضيفة أن عدد الوفيات قد بلغ 9 أشخاص حتى الآن، وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 109 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 418، مشيرة إلى أن عدد المرضى الذين تم تعافيهم من المرض قد بلغ خمسة أشخاص.. حسب ما أوردته صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية

يشار إلى أن الأسبوع الماضي كان قد شهد نموا سريعا في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، حيث سجلت أوكرانيا 345 حالة جديدة خلال سبعة أيام.

وقد فرضت الحكومة الأوكرانية نظام الحجر الصحي وحالة الطواريء في عموم أراضي البلاد في محاولة لردع تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى تعليق جميع رحلات الطيران المحلية والخارجية. كما خصصت أوكرانيا مبلغا قدره 200 مليون هريفنا أوكرانية لشراء معدات الوقاية الشخصية.

وكانت السلطات الأوكرانية، أعلنت أمس السبت، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة وأكثر من 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة الأوكرانية أن حصيلة الوفيات بسبب الفيروس في البلاد ارتفعت من خمس إلى ثماني حالات، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في أوكرانيا 311 حالة، بعد تسجيل 93 إصابة خلال اليوم الأخير، فيما تعافى خمسة من المرضى بالكامل من الفيروس، بينهم طفل .

حيث تتصدر العاصمة كييف قائمة المناطق الأوكرانية الأكثر تضررا بالوباء، وأعلن عمدة المدينة فيتالي كليتشكو أن عدد المرضى هناك بلغ 74 شخصا، بعد تسجيل 19 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقد فرضت الحكومة الأوكرانية نظام الحجر الصحي وحالة الطوارئ في عموم أراضي البلاد في محاولة لردع تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى تعليق جميع رحلات الطيران المحلية والخارجية.

وكان مركز الصحة العامة فى أوكرانيا، أعلن الأربعاء، ظهور 14 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بينهم حالتا وفاة، وأوضح المركز، فى تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه ثبت إصابة 10 حالات بالفيروس فى تشيرنفتسى وإصابة حالة فى منطقة جيتومير، وإصابة حالة فى منطقة كييف وحالتين فى مدينة كييف .

وبحسب يوكرينفورم، تم تأكيد إصابة 7 حالات جديدة أمس الثلاثاء لرجل يبلغ 44 عامًا من كييف سافر خارج البلاد مؤخرًا وستة أشخاص آخرين فى منطقة تشيرنفتسى بينهم طفل يبلغ 6 أشهر وآخر يبلغ 22 شهرًا، وجميعهم خالطوا شخص مصاب البفيروس.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز الصحة العامة لا يختبر فقط الحالات المشتبه فى إصابتها بالفيروس، بل يفحص كل الأشخاص الذين تمت مخالطتهم من جانب مصابين بالفيروس، وتم اختبار أكثر من 640 عينة حتى الآن.

فيما أعلن نائب وزير الصحة الأوكرانى فيكتور لياشكو، الجمعة، وصول حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد إلى 218 حالة، وقال المسئول الأوكرانى -فى تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- إن 62 حالة إصابة جديدة بالفيروس ظهرت أمس، ليبلغ إجمالى عدد الإصابات 218 بينهم خمس حالات وفاة.

وأضاف أن أوكرانيا خصصت مبلغًا قدره 200 مليون هريفنا أوكرانية لشراء معدات الوقاية الشخصية.