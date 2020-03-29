ارتفاع صادرات مصر غير البترولية رغم تفشى فيروس كورونا.. بالأرقام

كتب إسلام سعيد

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن ارتفاع قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال شهرى يناير وفبراير 2020 ، وفيما يلى أهم أرقام الصادرات غير البترولية خلال هذين الشهرين.

-الارتفاع بلغ 140 مليون دولار أول شهرين في 2020.

- 4.394 مليار دولار صادرات مصر الصناعية خلال يناير وفبراير.

-رغم تفشى فيروس كورونا 5 % زيادة في الصادرات المصرية

-صادرات يناير ارتفعت بنحو 85 مليون دولار بنسبة 4% لتبلغ 2.188 مليار دولار .

-ارتفعت الصادرات خلال فبراير 2020 بنحو 55 مليون دولار لتسجل 2.206 مليار دولار .

- 20 سلعة غذائية حققت 240 مليون دولار خلال فبراير أبرزها الخضار المجمد

وأظهر ت بيانات الرقابة على الصادرات، زيادة في قيمة الصادرات 4 مجالس تصديرية ،حيث كان من أبرزها "المجلس التصديرى للصناعات الغذائية" ليسجل ماقيمته 279 مليون دولار في يناير الماضي مقارنة ب241 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، ثم جاء"المجلس التصديري للمواد البناء" بقيمة 494 مليون دولار مقارنة بـ447 مليون دولار) في يناير 2019.

وأشار إلى ارتفاع صادرات "المجلس التصديرى للسلع الهندسيه والإلكترونية" خلال يناير الماضي لتسجل ما قيمته183 مليون دولار مقارنة 168 خلال يناير 2019، كما زادت صادرات"المجلس التصديرى للمفروشات" لتبلغ44 مليون دولار خلال مقابل 42 مليون دولار.