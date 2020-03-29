اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 05:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية رغم تفشى فيروس كورونا.. بالأرقام

الأحد، 29 مارس 2020 04:00 ص
ارتفاع صادرات مصر غير البترولية رغم تفشى فيروس كورونا.. بالأرقام نيفين جامع وزير الصناعة والتجارة
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن ارتفاع قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال شهرى يناير وفبراير 2020 ، وفيما يلى أهم أرقام الصادرات غير البترولية خلال هذين الشهرين.

-الارتفاع بلغ 140 مليون دولار أول شهرين في 2020.

- 4.394 مليار دولار صادرات مصر الصناعية خلال يناير وفبراير.

-رغم تفشى فيروس كورونا 5 % زيادة في الصادرات المصرية

-صادرات يناير ارتفعت بنحو 85 مليون دولار بنسبة 4% لتبلغ 2.188 مليار دولار .

-ارتفعت الصادرات خلال فبراير 2020 بنحو 55 مليون دولار لتسجل 2.206 مليار دولار .

- 20 سلعة غذائية حققت 240 مليون دولار خلال فبراير أبرزها الخضار المجمد

 

وأظهر ت بيانات الرقابة على الصادرات، زيادة في قيمة الصادرات 4 مجالس تصديرية ،حيث كان من أبرزها "المجلس التصديرى للصناعات الغذائية" ليسجل ماقيمته 279 مليون دولار في يناير الماضي مقارنة ب241 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، ثم جاء"المجلس التصديري للمواد البناء" بقيمة 494 مليون دولار مقارنة بـ447 مليون دولار) في  يناير 2019.

 

وأشار إلى ارتفاع صادرات "المجلس التصديرى للسلع الهندسيه والإلكترونية" خلال يناير الماضي لتسجل ما قيمته183 مليون دولار مقارنة 168 خلال يناير 2019، كما زادت صادرات"المجلس التصديرى للمفروشات" لتبلغ44 مليون دولار خلال مقابل 42 مليون دولار.

 


صادرات مصر

ازمة كورونا

الصادرات المصرية

الصادرات غير البترولية

الصادرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عايز تعرف إزاى هتصرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات.. "التضامن" تجيب

عايز تعرف إزاى هتصرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات.. "التضامن" تجيب

مصطفى الفقى: إتاحة 13 ألف كتاب للتصفح أون لاين على موقع مكتبة الإسكندرية

مصطفى الفقى: إتاحة 13 ألف كتاب للتصفح أون لاين على موقع مكتبة الإسكندرية

الحبس والغرامة عقوبة الغش فى المعاملات التجارية وفقًا لقانون العقوبات

الحبس والغرامة عقوبة الغش فى المعاملات التجارية وفقًا لقانون العقوبات

مترو الأنفاق: تعقيم أيدى العاملين بالشركة كل ساعتين بحد أقصى

مترو الأنفاق: تعقيم أيدى العاملين بالشركة كل ساعتين بحد أقصى

لو تحرر محضر سرقة تيار كهربائى ضدك.. اعرف خطوات هتساعدك

لو تحرر محضر سرقة تيار كهربائى ضدك.. اعرف خطوات هتساعدك

ماذا تفعل لو أصبت بكورونا؟.. أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد يرد

ماذا تفعل لو أصبت بكورونا؟.. أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد يرد

صور.. "النجيلة" أول مستشفى لعزل مصابى كورونا تحقق نجاحا فى علاجهم دون وفيات

صور.. "النجيلة" أول مستشفى لعزل مصابى كورونا تحقق نجاحا فى علاجهم دون وفيات

أبرز 5 معلومات عن "البحث" بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

أبرز 5 معلومات عن "البحث" بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

القضاء: الترقيات الخاطئة وبدون وجه حق تعرض المسئول للعقوبة التأديبية

القضاء: الترقيات الخاطئة وبدون وجه حق تعرض المسئول للعقوبة التأديبية

"السياحة والآثار" تعرض دعم القطاع السياحى على الحكومة بعد تأثره بكورونا

"السياحة والآثار" تعرض دعم القطاع السياحى على الحكومة بعد تأثره بكورونا

"FDA" توافق على اختبار جديد يكشف عن فيروس كورونا فى دقائق

"FDA" توافق على اختبار جديد يكشف عن فيروس كورونا فى دقائق

الأوقاف: تمديد تعليق الجمع والجماعات بالمساجد والزوايا والمصليات

الأوقاف: تمديد تعليق الجمع والجماعات بالمساجد والزوايا والمصليات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة