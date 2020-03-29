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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.79% بجلسة بداية الأسبوع

الأحد، 29 مارس 2020 02:09 م
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.79% بجلسة بداية الأسبوع بورصة السعودية
كتب ـ هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.79% رابحا 49.70 نقطة ليغلق عند مستوى 6376.62 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.61% رابحا 88.63 نقطة ليغلق عند مستوى 5599.65 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 161.3 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال، وارتفع 93 سهما، فيما تراجع 87 سهما. 
 
وصعد 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 3.25%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.13%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.38%، ثم قطاع النقل بنسبة 1%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.80%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.73%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.71%،  ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.5%، ثم قطاعى الخدمات التجارية والمهنية والاستثمار والتمويل بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.27%، فيما تراجع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.27%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.24%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.12%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.93%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.45%.
 
وجاء سهم "أسمنت أم القرى"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.96%، ثم سهم الأسماك بنسبة 9.76%، ثم سهم أسمنت القصيم بنسبة 7.01%، فيما جاء سهم "أمانة للتأمين" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 6.33%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 5.74%، ثم سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 3.92%.
 
وفى سياق آخر، أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، عن نتائجها المالية للعام المنتهى فى 31 ديسمبر لعام 2019، للشركة الأم أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات، عن تحقيق تراجع فى الإيرادات لتبلغ 39.5 مليون ريال عام 2019 مقابل 44.6 مليون ريال عام 2018، وتحولت الشركة للخسارة حيث سجلت صافى خسائر بلغ 641 ألف ريال مقابل 446 ألف ريال العام الماضى.
 
وأرجعت الشركة، سبب الخسائر إلى انخفاض هوامش التكرير والبتروكيماويات والناجمة عن أوضاع السوق بالإضافة إلى أعمال الصيانة غير المخطط لها.

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