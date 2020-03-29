اخبار الاقتصاد اليوم.. البنك المركزى يستثنى الشركات من الحد الأقصى للإيداع

كتب عبد الحليم سالم

شهدت اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 29-3-2020 ، العديد من الاحداث والتصريحات المهمة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا بجانب موعد عودة شركات المحلة للعمل وفرض رسوم على بعض الصادرات تعرف على التفاصيل

اتحاد المستثمرين: لم نطالب الحكومة بتحمل رواتب العاملين ونناشد تأجيل سداد الديون

أكد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة فريد خميس، أنه لم يطالب الحكومة بمساعدة المستثمرين فى سداد رواتب العاملين في المصانع، مضيفا :"كل ما طالب به الصناع -لو كان الأمر متاحًا- تأجيل بعض الالتزامات والديون المستحقة على المستثمرين لمدة 6 أشهر على الأقل، وذلك في إطار التسهيلات التى تقدمها الدولة".

كما أكد الاتحاد، فى بيان صحفى، اليوم الأحد، على انعقاده الدائم، لبحث المزيد من المساندة للدولة المصرية، والمشاركة الفعالة في إدارة تلك الأزمة، مثمنا الجهد العظيم والأداء المتميز، الذي تعاملت به الحكومة المصرية، في مجابهة وباء كورونا المستجد، متابعا :" ما تم اتباعه هو المنهج القويم، القائم على الموضوعية والإيجابية، والأسس العلمية السليمة بشهادة المنظمات العالمية المتخصصة، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية".

"التنمية الصناعية" تمد العمل بالرخص والسجلات المنتهية لمدة 15 يوما

قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مد العمل بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة ( رخص التشغيل والسجلات الصناعية دائمة أو محددة المدة) المنتهي تاريخ سريانها 24 مارس 2020 ولمدة 15 يوما أو خلال فترة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 798 لسنة 2020.، وتم إخطار الجهات ذات الصلة.

وأعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن عدد من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين فى ضوء توجيهات وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، حيث تتيح الهيئة تلقى طلبات مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وتخفيف الكحول الايثلى ومستلزمات المستشفيات وكافة المصانع المتعلقة بالقطاع الصحى "العاجلة" على أن يكون آخر موعد لدخول مندوبى هذه الشركات دون غيرهم الساعة 12 ظهرا.

وزيرة التجارة تقرر فرض رسم صادر على " قصاصات " الأقمشة القطنية

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قراراً بفرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة بواقع 3 آلاف جنيهاً للطن لمدة عام فيما عدا قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز.

ونص القرار على أن يتم فحص الرسائل المصدرة من قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز والبوليستر من خلال لجنة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك للتأكد من عدم احتوائها على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية أو القطنية المخلوطة.

كما نص القرار على عدم سريان هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية وفى حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

قال البنك المركزى المصرى، إنه سيتم استثناء بعض الجهات والأفراد والتعاملات من قرار سقف الإيداعات وتشمل الايداعات الحكومية "كهرباء وغاز ومياه وبترول، ويتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى، ويتم قبول ايداعات الشركات "قطاع عام - خاص" بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف.

وأكد البنك المركزى المصرى، على قبول الشيكات المقدمة للمقاصة بدون أى حدود قصوى، وفى حال تجاوز أى شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 آلاف جنيه يتم صرف 10 آلاف جنيه نقدًا والباقى إما أن يفتح حساب للعميل أو يحول باقى المبلغ لحسابه فى بنك آخر بدون عمولة أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام، ويسمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الأئتمان بدون حدود قصوى، ويسمح للعملاء بسداد أى التزامات عليه "اعتمادات وخطابات ضمان".

"القابضة للقطن": عودة عمال المحلة للعمل الأربعاء المقبل

كشف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام، أن عمال شركتى مصر للغزل والنسيج بالمحلة، وعمال شركة النصر للصباغة سيعودون للعمل، اعتبارا من يوم الاربعاء المقبل 1 ابريل، مع اتخاذ كافة إجراءات الوقاية وتطبيق قرارات الحكومة بهذا الشأن حرصًا على كل الأطراف.

وأضاف أحمد مصطفى لـ " اليوم السابع " أنه تم تعقيم المصانع والمستشفى وكل مناطق الشركة للقضاء تماما على أى ملوثات أو فيروسات معدية، طبقا لتوجيهات وزارة قطاع الاعمال العام، كما سيتم مراعاة عدم تكدس العمال، وكذلك منح إجازات لأصحاب الأمراض المزمنة والأمهات العاملات، وكل من تنطبق عليه قرارات منح الاجازات حرصًا على صحة العمال.

رئيس "مصر للبترول": توافر منتجات التطهير والتعقيم بمحطات تموين السيارات

قال حسين فتحي ،رئيس شركة مصر للبترول، أنه تم توفير منتجات المعقمات والجيل المطهر بتركيز 70٪كحول للحماية من فيروس كورونا المستجد لافتا أن تلك المنتجات متوفرة بكافة منافذ الشركات وايضا بمحطات تموين السيارات الخاصة بالشركة والمنتشرة علي مستوي الجمهورية.

وأضاف حسين فتحي في تصريحات لـ "اليوم السابع" أنه تم إنتاج كميات كبيرة من تلك المنتجات خلال الأيام القليلة الماضية لافتا استمرارية إنتاج تلك المطهرات لاتاحتها لكافة المواطنين.

وأشار رئيس شركة مصر للبترول، أن أسعار المنتجات المتعلقة بالمطهرات وجيل التعقيم تبدأ من 7جنيه للعبوة وحتي 45جنيها لافتا أنه تم إتاحة كافة الاحجام بأسعار في متناول المواطن المصري من أجل مواجة فيروس كورونا.