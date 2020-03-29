إيقاف 11 حالة بناء مخالف بأحياء الإسكندرية والتحفظ على مواد البناء.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

كثفت أحياء الإسكندرية حملات التصدى للبناء المخالف، وذلك خلال يومى الحظر لمنع استغلال بعض مقاولى البناء لتلك الظروف التى تمر بها البلاد والحد من تفشى ظاهرة البناء المخالف، وشن حى المنتزة أول برئاسة حمدى عبد العليم شامه، حملة مكبرة للتصدى للبناء المخالف، يرافقه احمد ابراهيم سكرتير عام الحى، بتواجد رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع، مدير إدارة المتابعة الميدانية، وكيل إدارة إشغال الطريق، غرفة عمليات الحى، معاونى إشغال الطريق.

وتوجهت الحملة لفك الشدة الخشبية بالكامل لسقف الدور 7 علوى شارع مسجد الشامى الكبير، وذلك حرصا على سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف لأعمدة الدور السابع علوى للقطعة الكائنة بارض الشركة المتحدة السيوف خلف مدرسه ابوعقاده وتم التحفظ على خلاطه كبيره، كميات من حديد التسليح، كميات من الاسمنت والبرويطات الحديد.

فيما نفذَ حى شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان، قرارين لإزالة بناء مخالف فى عقارين أحدهما بشارع طريق الحرية بسبورتنج، والآخر بشارع محمود حسن فهمى و ذلك من خلال لجنة الإزالة بالحى برئاسة عزة سعد سكرتير عام الحى وبحضور المهندس المختص وإدارة المشروعات بالحى والعضو القانونى وتم تسليم مقاول الهدم والإزالة الخاص بالحى الطوابق المخالفة لإزالتها.

كما تلاحظ أثناء المرور الميدانى لوحدة الإيقاف والتحفظ وجود شروع فى بناء مخالف بأحد العقارات بالطابق الأول علوى وتم حلّ الشدة الخشبية على الفور بالكامل والتحفظ عليها، كما توجهت اللجنة إلى سكة 10 بمنطقة أبيس وحلّ الشدة الخشبية بالطابق الأول علوى ومصادرتها، وفى طريق الحرية تبين وجود تشوينات وونش وتحفظت الحملة على الونش وكافة ادوات ومواد البناء المستخدمة بالموقع.

كما خالف أحد العقارات بشارع البايرونى المتفرع من شارع أبو قير بمنطقة سبورتنج الرخصة الصادرة له، وتم إيقاف المخالفة على الفور وحلّ الشدة الخشبية بالطابق الخامس علوى والتحفظ على خلاطة وكافة أدوات ومواد البناء المستخدمة بالموقع من حديد وأسمنت وغيرها.

وفى حى العامرية ثان شن الحى حملة مكبرة بوجود رئيس وحدة التدخل السريع ووحدة الإزالة وإشغال الطريق، حيث أسفرت الحملات عن إيقاف اعمال لسقف بالدور الاول علوى شارع عمر بن الخطاب طريق الهوارية قبلى السكة الحديد وتم التحفظ على سبعين شبك حديد بطول ثلاثة متر، إيقاف أعمال شده خشبيه بالدور الثانى علوى تم صبها بعزبه المكرونه.

وفى حى العامرية أول وبناء على تعليمات اللواء سمير صدقى رئيس الحى تم شن حملة مكبرة بحضور المهندس رمضان عبد المطلب سكرتير عام الحى ورجال القوات المسلحه واداره تأمين الطرق والإدارات المعنية وبمعدات الحى تنفيذ حملة ازاله لمبانى مخالفة بالطريق الصحراوى بجوار بوابه الرسوم، عبارة عن أحواض سباحة ومبانى متعددة فى حدود 30 م من حرم الطريق.



بناء مخالف



حملة مكبرة بالعامرية



عقارات مخالفة



عقار مخالف



فك الشدة الخشبية