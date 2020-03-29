اليوم السابع
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إيران تعلن رسميا البحث عن 45 معتقلاً فروا من سجن سقز غرب البلاد

الأحد، 29 مارس 2020 06:15 م
إيران تعلن رسميا البحث عن 45 معتقلاً فروا من سجن سقز غرب البلاد قوات ايرانية-ارشيفية
كتب-أحمد صلاح العزب

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أفادت قناة الحدث فى خبر عاجل لها ان ايران تعلن رسميا البحث عن 45 معتقلاً فروا من سجن سقز غرب البلاد

 

من جانب اخر أعلن رئيس جامعة العلوم الطبية فى إيران بمدينة جنابادى جنوب اقليم خراسان رضوى، جواد باذلى، عن إصابة رضيع يبلغ من العمر 35 يوما، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وجاءت نتيجة فحوصه ايجابية للمرض بعد ظهور أعراض الاصابة عليه، وتم نقله للمستشفى.

 

ووفقا لوكالة تسنيم، قال باذلى أن الإصابة بكورونا فى هذا العمر نادرة، لافتا إلى إصابة طفل أيضا يبلغ من العمر 3 سنوات فى منطقة جناباد وتماثله للشفاء.

 

وكانت اعلنت أمس وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد إجمالي الوفيات إلى 2517 شخصا بعد أن سجلت طهران 139 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبلغت الإصابات 35 ألفا و408 بعد تسجيل 3076 إصابة جديدة.

 

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 11679، فى حين يبقى 3206 مصابين في حالة صحية حرجة.

 

 

وقال متحدث وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إن البلاد فى مرحلة إدارة مرض كوفيد 19 الآن، مقارنة بإحصائيات العالم الخارجى، مؤكدا أن بلاده ستدخل خلال الأسابيع المقبلة مرحلة احتواء المرض.

 

بدوره، كشف الرئيس حسن روحانى عن تفاصيل جديدة لخطة قدمتها وزارة الصحة الإيرانية خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، تبنى الخطة الجديدة على أنه فى حال أدرك الشخص إصابته بفيروس كورونا فعليه أن يبعد نفسه عن المجتمع أسبوعين ويفرض حجر صحى بشكل أو بأخر على نفسه.


قوات ايرانية

معتقلين

سجن سقز

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