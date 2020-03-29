إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

كتبت ــ نهير عبد النبى

"هل من الصحى ارتداء الكمامة والقفازات للوقاية من فيروس كورونا؟"، سؤال يردده الكثيرون، فمنذ انتشار فيروس كورونا يرتدى عدد كبير من المواطنين الكمامة والقفازات الطبيبة اعتقادا منهم أن ذلك يحميهم من الإصابة بالفيروس.

ويجيب عن هذا السؤال موقع heraldmailmedia

القفازات :

يمكن أن تكون بمثابة طبقة من الحماية، ولكنها لا تمنع الإصابة تماما بفيروس كورونا.

فى حالة ارتدائها ثم لمس الأسطح الملوثة برذاذ الشخص المصاب ولمس وجهك، تنتقل لك العدوى.

غسل اليدين بالمياه والصابون باستمرار على مدار اليوم أفضل من ارتداء القفازات.

الكمامة :

موصى بها للمرضى فقط وليس الأصحاء .

لمسها باليد غير النظيفة، قد ينقل العدوى أيضا .

على الأطباء ومن يختلطون بالمرضى ارتداءها لمنع العدوى .

أخيرا

أفضل طرق الوقاية هى غسل اليدين بالمياه والصابون وعدم التواجد فى الأماكن المزدحمة.