اليوم السابع
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الأحد، 29 مارس 2020 03:07 م
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إلغاء مجازاة مدير معهد السكر لعدم تقديم مستندات فساد وإهدار المال العام

الأحد، 29 مارس 2020 03:07 م
إلغاء مجازاة مدير معهد السكر لعدم تقديم مستندات فساد وإهدار المال العام مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية المتضمن وقف مدير عام المعهد القومى لأمراض السكر والغدد الصماء ، لمدة 3 أشهر لمصلحة التحقيق الذي يجري معه ، بشأن ما نُسب اليه من مخالفات إهدار مال عام وفساد مالي بالمعهد .
 
ورفضت المحكمة طلب الطاعن تعويضه مبلغ 450 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من هذا القرار تمثلت في الاساءة لسمعته لنشر هذا القرار في وسائل الاعلام المختلفة .
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
 
وثبت لدي المحكمة ، أن الطاعن صدر قرار ضده بوقفه عن عمله كمدير للمعهد القومى لأمراض السكر والغدد الصماء ندبًا من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر ، وتضمن القرار أن ذلك بسبب مخالفات إهدار المال العام والفساد الإدارى والمالي بالمعهد .
 
ولم تقدم الجامعة التابعة للمعهد أية مستندات تبين ماهية المخالفات التى ادعت ارتكاب الطاعن لها ، حتى يكون في إمكانية المحكمة أن تراقب سبب قرار وقفه عن العمل ، وما إذا كان استمرار الطاعن في عمله له تأثير علي مجريات التحقيق بشأن هذه المخالفات من جهة ، كما لم تقدم أية مستندات تفيد بدء التحقيق معه بشأن المخالفات من جهة آخرى ، ومن ثم يصبح القرار الصادر بوقفه عن العمل احتياطيا مصاب بعدم المشروعية ويجب إلغاؤه .
 
 

مجلس الدولة

الاداري

اهدار المال العام

التاديبية

اخبار المحاكم

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