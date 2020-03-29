اليوم السابع
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إقبال على شراء الكمامات والمطهرات فى اليمن رغم خلوها من كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 02:40 م
إقبال على شراء الكمامات والمطهرات فى اليمن رغم خلوها من كورونا كورونا
إيمان حنا

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تكالب اليمنيون فى مدينة تعز اليمنية على شراء الكمامات والمطهرات وسط ارتفاع كبير فى أسعارها بعد نقصها فى الصيدليات وفق العربية.

وكان مكتب الصحة بالمحافظة قد أكد على نقص التجهيزات الطبية المتخصصة في الكشف عن كورونا، ودعا المواطنين إلى العمل بالإرشادات الوقائية واتباع التعليمات.

وطالب تجار وأطباء الجهات الرسمية ذات العلاقة بفرض الرقابة على الشركات والتجار والموردين للأدوية، لتوفير الكمامات والمعقمات وبيعها من خلال الصيدليات وبأسعارها الرسمية لكل المواطنين، ومحاربة بيعها في الأسواق السوداء واتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين.

يذكر أن وزارة الصحة اليمنية أعلنت، استلام كمية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، مقدمة من البنك الدولي عبر منظمة الصحة العالمية، لمساعدة اليمن على مواجهة أي انتشار لكورونا.

وتشمل المعدات 60 جهاز تنفس صناعياً ومعدات للسلامة المهنية، سيتم توزيعها على مراكز العزل في عموم المحافظات، بما فيها الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وبدوره، أكد وكيل وزارة الصحة اليمنية، علي الوليدي، أن الوزارة ستتسلم خلال اليومين المقبلين 81 سيارة إسعاف و6 عربات متنقلة في إطار الدعم السعودي الإماراتي السابق للقطاع الصحي.

وكانت الحكومة الشرعية فى اليمن والمنظمات والوكالات الدولية المعنية أكدت عدم تسجيل أية حالت إصابة حتى الآن فى اليمن .


اليمن

كوورنا

الكمامات

فيروس كورونا

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