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إغلاق كافتريتين خالفتا قرار الحظر وقدمت الشيشة بطوخ

الأحد، 29 مارس 2020 08:05 م
إغلاق كافتريتين خالفتا قرار الحظر وقدمت الشيشة بطوخ غلق كافتيريا مخالفة بطوخ
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن رئيس مدينة طوخ، غلق كافتريتين تقدمان الشيشة فى قريتي السفاينة وبلتان، لمخالفتهما قرار الحظر، حيث فتحت أبوابها وقدمت مشروبات وشيشة، جاء ذلك خلال حملة رئيس مدينة طوخ المكبرة بالتنسيق مع مركز شرطه طوخ، للمرور على المقاهي، والتأكد من تنفيذ قرارات الحظر وعدم الفتح.

وقام رئيس المدينة بالمرور على قرى سنهرة وبرشوم وكفر الرجالات والعمار الكبرى وامياى وبلتان وتم ضبط مقهى فى بلتان تعمل وتقدم الشيشة، وعلى الفور تم التحفظ على "الشيش" الموجودة وتم تشميع المقهى، حيث تم ضبط مقهى فى قرية السفاينة تعمل ليلًا، وتقدم الشيشة، وتم تشميعها فورًا، وقال رئيس المدينة إنه تم تحرير محضرين لأصحابهما فورًا.

فيما تابع  محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومي الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهي والكافتريات والنوادي الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

غلق كافتيريا مخالفة بطوخ 1
غلق كافتيريا مخالفة بطوخ 1

 

غلق كافتيريا مخالفة بطوخ 2
غلق كافتيريا مخالفة بطوخ 2

 

غلق كافتيريا مخالفة بطوخ 3
غلق كافتيريا مخالفة بطوخ 3

 

غلق كافتيريا مخالفة بطوخ 4
غلق كافتيريا مخالفة بطوخ 4

 


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