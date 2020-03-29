اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 07:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إصابة 7 أتراك من العاملين بمترو الأنفاق ..ومخاوف من نقلهم العدوى للمخالطين

الأحد، 29 مارس 2020 06:15 م
إصابة 7 أتراك من العاملين بمترو الأنفاق ..ومخاوف من نقلهم العدوى للمخالطين تركيا
كتب- هاشم الفخراني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت وسائل إعلام تركية النقاب عن ظهور أعراض الإصابة بوباء كورونا المميت على 7 من العاملين في إدارة الترام ومترو الأنفاق والحافلات الكهربائية ببلدية إسطنبول الكبرى.

وذكرت صحيفة "يانشانج" أن المسؤولين في إدارة هيئة النقل قامت بتسليمهم للحجر الصحي بعد إجراء التحاليل اللازمة ، في وقت ينتاب الكثيرين الخوف من أن يكونوا أصابوا أخرين بهذا الوباء لتعاملهم يومياً مع الألاف من المواطنين الأتراك.

وأعلن المتحدث باسم بلدية اسطنبول الكبرى مراد أونجون أنه تم أخذ الحالات المشتبه بها للحجر الصحي حتى ظهور نتيجة التحاليل معلناً أن نتائج العينات لم تظهر بعد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم عمل المسح اللازم للعاملين بالإدارة في مواقف كاغيتهانا بإسطنبول، حيث يوجد العديد من العاملين بتلك المحطات.

وأعلن وزير الصحة التركى فخر الدين كوجا ، ارتفاع عدد الوفيات فى تركيا بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 108 حالات بعد وفاة 16 شخصا خلال الساعات الأربعة وعشرين الأخيرة، بينما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 7 آلاف و402 حالة.

وصرح الوزير أنه خلال الساعات الأخيرة قام بإجراء الإختبارات لـ 7641 شخصا كان من بينهم 704 حالات إيجابية للإصابة بالفيروس. كما أوضح استمرار 445 شخصا بتلقى العلاج بغرف العناية المركزة.

من جهة أخرى ، توفى فاتح بورهان مدير التسويق السابق بكبتاش ، والذى كان يشغل منصب مستشاراً ببلدية اسطنبول فى الفترة الأخيرة ويبلغ من العمر 45 عاماً، بعد إصابتة بفيروس كورونا المستجد.

 وقبل 5 أيام بدأ فاتح بورهان الذى يعمل حالياً فى منصب مستشار ببلدية اسطنبول الكبرى، وهو أب لطفلين، يعانى من السعال ليلجاً بعد ذلك إلى المستشفى بعد تدهور حالتة، ليتم تثبيت إصابتة بفيروس كورونا بعد اجراء التحاليل ويتلقى العلاج فى مستشفى اسطنبول التعليمى. لتدهور حالتة بعد يومين من دخولة المستشفى ويفقد حياته على إثر ذلك.


تركيا

وباء كورونا

اخبار تركيا

الصحة التركية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جوجل يوجه 5 نصائح لمستخدميه للوقاية من فيروس كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 05:36 م

ارتفاع وفيات كورونا في إيران إلى 5301

الأحد، 29 مارس 2020 05:35 م

ولي عهد أبوظبى يبحث مع بابا الفاتيكان تطورات انتشار فيروس كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 05:32 م

تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى ليبيا

الأحد، 29 مارس 2020 05:31 م

ثلث قتلى العالم من كورونا فى إيطاليا.. الصين تقدم عقار التوسيليزوماب لاختباره على المصابين بالبلد الأوروبى.. ووكالة الأدوية تسمح باستخدام عقار الإيدز لعلاج مرضى الوباء.. والحكومة تخصص 4.3 مليار يورو للمتضررين

الأحد، 29 مارس 2020 05:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
من البلكونة.. ياسر يشارك بصورة لمظاهر الحظر من كفر الشيخ

من البلكونة.. ياسر يشارك بصورة لمظاهر الحظر من كفر الشيخ

أخبار مصر اليوم.. استثناء الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

أخبار مصر اليوم.. استثناء الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة