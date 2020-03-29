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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة

الأحد، 29 مارس 2020 05:11 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 3 اشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز وادى النطرون بالبحيرة ،كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ،وأسفر الحادث عن إصابة 3 اشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى وادى النطرون   لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر ان مركز حوش عيسى بالبحيرة قد شهد إصابة 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة

وبالفحص تبين إصابة 10 أشخاص بكسور  بالجسم فى حادث  انقلاب سيارة نصف نقل بطريق "أبو المطامير- حوش عيسى " وتم نقل المصابين الى مستشفى حوش عيسى العام لاسعافهم وتلقى العلاج اللازم، كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وشهدت محافظة البحيرة عدةحوادث سير خلال الايام الماضية منها إصابة  9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بانحاء الجسم اثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز أبو حمص بالبحيرة .

وتم نقل المصابين الى مستشفى ابو حمص المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

كما لقى شخص مصرعه واصيب  6 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى  حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بمركز  وادى النطرون ،وبالفحص تبين مصرع مصرع عامل واصابة 6 اخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق القاهرة- الاسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون.

 


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