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إصابة طفلة إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها فى بنها

الأحد، 29 مارس 2020 09:49 ص
إصابة طفلة إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها فى بنها إسعاف
القليوبية ــ إبراهيم سالم

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شهدت منطقة منشية النور بعزبة السوق بمدينة بنها بالقليوبية حادث سقوط طفلة من الدور الثالث، على إحدى السيارات الموجودة بجوار المنزل، مما أدي إلى إصابتها بكسر في الحوض وكسر بالفخذ الأيمن ونزيف داخلي، وذلك نتيجة لهوها في بلكونة المنزل.

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بنها أول إخطار من مستشفى بنها الجامعى باستقبال "منار ه" طفلة 6 سنوات، مصابة بكسر في الحوض وكسر بالفخذ الأيمن ونزيف داخلي، نتيجة سقوطها من الطابق الثالث من بلكونة منزلهم، على إحدى السيارات الموجودة أسفل المنزل مما أدي إلى إصابتها الموضحة.

وبسؤال والديها، أكدا أن الطفلة كانت تلهو ببلكون المنزل، وقامت بمغافلتهم وصعدت على جانب البلكونة وفقدت توازنها وسقطت على الفور من الدور الثالث، مما تسبب في إصابتها المشارة بعالية، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تم حجز الطفلة بمستشفى بنها الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

فيما شهدت الطرق الرئيسية وشوارع المدن بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، سيولة مرورية أمام حركة السيارات، وذلك بعد انتهاء اليوم الرابع لحظر التجوال الذي أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما انتشر رجال المرور على المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظة ومنها طريق شبرا بنها الحر وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومي الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


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